USCIS: cometer este error puede provocar que pierdas la ciudadanía en Estados Unidos este 2025

La ausencia de EE.UU. por más de seis meses puede hacer que USCIS considere que has abandonado tu residencia permanente. Foto: USCIS

Solicitar la ciudadanía americana es un proceso meticuloso que exige cumplir con varios requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Uno de los aspectos más importantes —y que a menudo se pasa por alto— es la regla de la residencia continua. Si no cumples con esta regla, particularmente la regla de los 6 meses, tu solicitud de naturalización podría ser rechazada, incluso si has cumplido con otros criterios.

La residencia continua es clave en el proceso de naturalización, y si este criterio no se respeta, USCIS podría considerar que has abandonado tu estatus de residente permanente, lo que afecta negativamente tu solicitud de ciudadanía.

¿Qué es la regla de los 6 meses y por qué puedes perder la ciudadanía en Estados Unidos?

Según el Manual de Políticas de USCIS, para que un residente permanente legal (LPR) sea elegible para solicitar la ciudadanía, debe demostrar que ha mantenido residencia continua en Estados Unidos. Esta condición puede interrumpirse por dos motivos principales:

Ausencia del país por más de seis meses pero menos de un año .

. Ausencia de Estados Unidos por un año o más.

Aunque un viaje de más de seis meses no cancela técnicamente la residencia permanente, sí se asume que interrumpe la residencia continua, lo que puede afectar seriamente tu solicitud de naturalización.

¿Cómo afecta la residencia continua a la ciudadanía americana?

Las ausencias prolongadas del país, ya sea antes de presentar el formulario N-400 o entre la presentación de la solicitud y la entrevista, pueden llevar a que USCIS considere que has abandonado tu estatus de residente permanente. Esto puede resultar en la denegación de la ciudadanía, ya que se rompe el requisito de intención de vivir permanentemente en Estados Unidos.

¿Cuándo se considera que se ha abandonado la residencia permanente?

El USCIS puede determinar que has abandonado tu residencia permanente si se da alguno de los siguientes factores:

Te mudaste a otro país con la intención de vivir allí.

Te declaraste como no residente para efectos de impuestos federales.

para efectos de impuestos federales. Permaneciste fuera del país por más de un año sin obtener un permiso especial.

Además, si no mantienes lazos familiares, laborales o comunitarios en EE. UU. y no pagas impuestos federales, USCIS podría interpretar que ya no tienes la intención de vivir permanentemente en Estados Unidos.

¿Cómo viajar como residente permanente sin afectar la naturalización?

Si planeas estar fuera del país por más de seis meses o, especialmente, más de un año, es crucial que solicites un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131 antes de viajar. Esto ayudará a demostrar que tu ausencia es temporal y no afectará tu estatus de residente permanente.

En caso de no solicitar el permiso, puedes recurrir a la visa de residente que regresa (SB-1), disponible en los consulados estadounidenses, para aquellos que ya se encuentran fuera del país y desean regresar sin perder su estatus.