Un boleto de Powerball, premiado con un millón de dólares, fue vendido en una tienda de Estados Unidos en diciembre de 2024, pero hasta ahora nadie ha reclamado el premio. Las autoridades de la empresa de lotería han recordado que el plazo para hacerlo vence en diciembre de 2025. Si el premio no es reclamado antes de esa fecha, el dinero se perderá y será devuelto.

El boleto ganador fue vendido en la tienda Jewel-Osco de Melrose Park, Illinois, el 28 de diciembre de 2024. Las autoridades han instado a los jugadores a revisar sus boletos, ya que el premio aún espera a su dueño. Mientras tanto, el misterio sobre quién será el afortunado sigue sin resolverse.

¿Cómo reclamar un premio millonario de Powerball?

Según las reglas de Powerball, los ganadores tienen un año para reclamar su premio, lo que significa que el plazo para hacerlo vence en diciembre. Si nadie se presenta antes de esa fecha, el dinero quedará sin reclamar. Este no es el único premio millonario que sigue sin dueño. El 25 de marzo de 2025, un boleto de Mega Millions, comprado en una tienda Casey’s General Store, ganó 344 millones de dólares, pero nadie lo ha reclamado. Cada año, millones de dólares en premios quedan sin reclamar, muchas veces porque las personas no revisan sus boletos. Muchas veces, quienes no ganan el premio mayor piensan que su boleto no vale nada, pero eso no es cierto. Premios secundarios, como este de un millón de dólares, también pueden cambiar la vida de alguien.

Si alguien cree tener el boleto ganador, debe seguir tres pasos importantes. Primero, debe firmar el reverso del boleto para asegurarse de que es el legítimo propietario. Luego, debe ponerse en contacto con la empresa de loterías del estado correspondiente para programar una cita o, si lo prefiere, enviar el boleto por correo. Por último, deberá decidir si quiere recibir el premio en un solo pago o en pagos anuales. Es crucial que el ganador actúe rápidamente, ya que el plazo para reclamar el premio está por agotarse. Si no se presenta a tiempo, perderá la oportunidad de obtener el premio.

¿Cómo jugar Powerball?

Jugar Powerball es sencillo. El primer paso es elegir tus números. Se debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas. Luego, seleccionar un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. El siguiente paso es comprar un boleto en establecimientos autorizados de lotería, o bien, optar por la opción “Quick Pick”, en la cual la máquina elige los números al azar por ti. También puedes agregar la opción Power Play por un costo adicional. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado. Por último, el costo de un boleto de Powerball es de US$2, con una tarifa adicional si se elige la opción Power Play.

Revisar tus boletos de lotería puede parecer algo simple, pero en casos como este, puede hacer una gran diferencia. Los representantes de la lotería siguen instando a los jugadores a no subestimar los premios secundarios y a verificar siempre sus boletos después de cada sorteo. No hacerlo podría significar perder una oportunidad importante.