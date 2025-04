En California, millones de trabajadores con ingresos ajustados enfrentan desafíos económicos cada vez más complejos. En este contexto, el gobierno estatal impulsa medidas que buscan brindar un mayor respaldo a quienes dependen exclusivamente de su salario semanal para cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda y transporte.

Entre las acciones más recientes se encuentra una ley que introduce cambios significativos en las condiciones laborales y financieras de quienes perciben sueldos mínimos. Esta medida, promovida desde el Ejecutivo estatal, busca atender una problemática que por años ha afectado la estabilidad económica de sectores vulnerables dentro del mercado laboral californiano.

¿Cuál es la ley firmada por Gavin Newsom para que trabajadores en California con salario mínimo sean beneficiados?

La ley SB 1477 establece límites a los embargos salariales en California y representa un cambio crucial en la protección de los ingresos laborales. Esta legislación fue firmada por el gobernador Gavin Newsom y entró en vigor el 1 de septiembre de 2023, modificando el Código de Procedimiento Civil del estado para brindar mayor seguridad financiera a quienes reciben salarios bajos o el salario mínimo en California.

Miles de trabajadores en California están ahora mejor protegidos frente a los embargos de salario derivados de deudas civiles. Anteriormente, la ley permitía a los acreedores retener hasta el 25% del ingreso disponible de un empleado. Sin embargo, con la entrada en vigor de esta normativa, ese porcentaje se reduce significativamente, aplicando dos nuevos métodos de cálculo para limitar cuánto se puede embargar.

La iniciativa fue presentada por el senador Bob Wieckowski y respaldada por entidades como el National Consumer Law Center, que destacaron la medida como una herramienta para evitar que los embargos profundicen la pobreza o impidan cubrir necesidades básicas como alimentación, renta y servicios esenciales. El objetivo de la reforma es claro: reforzar la protección contra embargos para trabajadores en California, especialmente en los sectores más vulnerables del mercado laboral.

¿Qué beneficios existen para los trabajadores en California que perciben salario mínimo?

La ley SB 1477 ofrece un beneficio directo y sustancial a los trabajadores en California que perciben el salario mínimo, al establecer umbrales de ingresos protegidos contra embargos salariales. Con el salario mínimo estatal fijado en US$16.50 por hora en 2025, la ley protege de embargo los ingresos semanales que no superen 48 veces ese valor, es decir, US$792 por semana.

Esto implica que si un trabajador gana US$792 o menos en una semana, sus ingresos no pueden ser embargados bajo ninguna deuda civil. En caso de que sus ingresos superen ese monto, solo se podrá retener un máximo del 40% del excedente o el 20% del ingreso disponible total, lo que sea menor, reforzando así la protección contra embargos para trabajadores de bajos ingresos.

Un cambio adicional significativo que introduce esta normativa es la eliminación de la posibilidad de arresto por no asistir a audiencias judiciales relacionadas con deudas. Esta modificación corrige prácticas que por años fueron señaladas como desproporcionadas y discriminatorias, especialmente hacia comunidades vulnerables y de bajos recursos.

¿Cuál es el salario mínimo actual en California?

Desde el 1 de enero de 2025, el salario mínimo en California es de US$16.50 por hora, aplicable a todos los empleadores sin importar su tamaño. Este ajuste responde a los aumentos en el costo de vida y es parte de un esfuerzo estatal por garantizar un ingreso más justo a los trabajadores.

Algunos sectores tienen tarifas específicas más altas, como la industria de la comida rápida, donde se han aprobado aumentos por encima del mínimo general. Este dato es crucial para calcular cuánto puede ser embargado bajo la ley SB 1477, ya que el umbral de protección se basa en este salario mínimo vigente

¿Qué ciudades en California cuentan con los mejores salarios?

En California, varias ciudades han establecido salarios mínimos locales superiores al estatal, que es de US$16.50 por hora desde el 1 de enero de 2025. Estas ordenanzas locales buscan adaptarse al alto costo de vida en determinadas áreas y ofrecer una remuneración más justa a los trabajadores.​

A continuación, se presentan algunas de las ciudades con los salarios mínimos más elevados en 2025:​

Emeryville : US$19.36 por hora​

: US$19.36 por hora​ West Hollywood : US$19.65 por hora​

: US$19.65 por hora​ Mountain View : US$19.20 por hora​

: US$19.20 por hora​ Berkeley : US$18.67 por hora​

: US$18.67 por hora​ San Francisco : US$19.18 por hora​ (a partir del 1 de julio de 2025)

: US$19.18 por hora​ (a partir del 1 de julio de 2025) Sunnyvale : US$18.55 por hora​

: US$18.55 por hora​ Los Ángeles: $17.87 por hora (a partir del 1 de julio de 2025)​

Estos salarios más altos también impactan en los límites de embargo, ya que el monto protegido semanal se calcula en función del salario mínimo local si este es superior al estatal. Por tanto, los trabajadores en estas ciudades podrían tener una porción aún mayor de su sueldo legalmente resguardado.​