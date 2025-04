Los aeropuertos en California no le permitirán el acceso a estas personas a partir de mayo por ley aprobada en 2005

A partir de mayo de 2025, las autoridades de Estados Unidos implementarán una nueva normativa que afectará a todos los aeropuertos del país, incluidos los de California. La medida, basada en la Ley del Real ID de 2005, obliga a todos los pasajeros a presentar un documento único para poder abordar vuelos dentro del territorio estadounidense. Esta regulación, que fue inicialmente propuesta tras los atentados del 11 de septiembre, tiene como objetivo reforzar la seguridad en los aeropuertos y en el proceso de embarque, de modo que se exigirá a los viajeros este tipo de identificación para evitar accesos no autorizados.

El Real ID es un documento esencial que todos los ciudadanos estadounidenses deberán tener si desean viajar dentro de los Estados Unidos sin un pasaporte. La implementación de esta ley impactará especialmente a quienes se movilizan de esta manera dentro del país, ya que, de no cumplir con la normativa, se les impedirá el acceso a los aeropuertos y, en consecuencia, el embarque en vuelos nacionales.

¿Cuáles son las personas a las que no se les permitirá el acceso a los aeropuertos de California?

Las personas que no cuenten con la Real ID a partir del 7 de mayo de 2025, no podrán abordar vuelos dentro de los Estados Unidos. Esta nueva normativa afectará especialmente a aquellos ciudadanos que no posean esta identificación, que incluye una estrella dorada en la esquina superior derecha del documento.

En California, como en otros estados, los residentes deberán presentar el Real ID. Los aeropuertos de California, al igual que los del resto de los Estados Unidos, implementarán medidas de seguridad más estrictas, y aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos por la Ley del Real ID no podrán acceder a las zonas de embarque. Las autoridades de seguridad aeroportuaria ya han advertido que, de no presentar los documentos requeridos, los viajeros serán detenidos para su inspección.

Real ID California: documentos que necesitas para solicitar la identificación

Para obtener el Real ID en California, los residentes deberán seguir un proceso específico en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). A continuación, te detallamos los documentos más importantes que necesitarás:

Prueba de identidad: se requiere un documento oficial que certifique tu identidad, como un pasaporte estadounidense vigente o un certificado de nacimiento original.

Número de Seguro Social: es necesario presentar el número de seguro social, que puede estar en la tarjeta del Seguro Social o en un formulario W-2 con el número visible.

Comprobante de residencia: se deberán presentar al menos dos documentos que demuestren tu residencia en California, como facturas de servicios públicos o un contrato de arrendamiento.

Si tu nombre ha cambiado: si tu nombre legal es diferente al que aparece en tus documentos, necesitarás proporcionar pruebas adicionales, como una sentencia judicial de cambio de nombre o un acta de matrimonio.

Además, recuerda que el proceso de solicitud del Real ID también incluye la toma de una fotografía en el DMV y el pago de una tarifa que varía entre US$20 y US$60, dependiendo del estado. Después de completar estos pasos, recibirás un recibo, y tu Real ID será enviado por correo en unos días o semanas.

¿Qué pasa si no solicito la Real ID antes del 7 de mayo?

Si no solicitas tu Real ID antes del 7 de mayo de 2025, te enfrentarás a una situación complicada. A partir de esa fecha, no podrás abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos sin presentar un documento válido, como un pasaporte o una licencia de conducir con la estrella dorada. Las autoridades federales han anunciado que no habrá excepciones para quienes no cuenten con el Real ID o un pasaporte estadounidense, lo que podría generar grandes inconvenientes para quienes aún no hayan realizado este trámite.

Es fundamental no dejar el proceso para el último minuto, ya que los tiempos de espera en el DMV pueden ser largos, y podrías encontrarte con retrasos si no programas tu cita con suficiente antelación. Además, las fuerzas de seguridad de los aeropuertos ya están preparando sus procedimientos para detectar a aquellos viajeros que no cumplan con los nuevos requisitos de seguridad. Si no presentas un Real ID o un pasaporte en la puerta de embarque, te negarán el acceso al avión, lo que puede generar pérdidas de tiempo y dinero.