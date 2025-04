Si no tienes REAL ID en Nueva York antes del 7 de mayo, prepárate para enfrentar estas restricciones

A partir del próximo 7 de mayo, los residentes de Nueva York que deseen abordar vuelos nacionales o ingresar a instalaciones federales en Estados Unidos, como bases militares, deberán contar obligatoriamente con una REAL ID o una Enhanced ID. Esta nueva medida, que se implementa como parte de una política federal, busca aumentar la seguridad en la identificación de los ciudadanos.

La introducción de la REAL ID ha sido un proceso paulatino a nivel nacional. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había aplazado previamente la fecha límite debido a la pandemia de COVID-19, pero ha asegurado que no se otorgarán más extensiones. Por ello, es fundamental estar al tanto de las implicaciones de no contar con una REAL ID antes de la fecha límite, para evitar inconvenientes en tu vida diaria.

¿Qué restricciones podría enfrentar en Nueva York al no poseer una REAL ID?

El comisionado del DMV, Mark J.F. Schroeder, explicó que quienes no cuenten con una REAL ID o una identificación equivalente para el 7 de mayo no podrán abordar vuelos nacionales, salvo que presenten un pasaporte estadounidense válido o una Enhanced ID, que también cumple con los requisitos federales.

"Lo último que quieres es retrasar un viaje, o peor, no poder volar en una emergencia porque no tienes la identificación correcta", indicó Schroeder. Además del transporte aéreo, los ciudadanos que no cuenten con una identificación compatible no podrán acceder a instalaciones federales protegidas, como bases militares o edificios gubernamentales con control de acceso.

¿Cuál es el costo de tramitar una Real ID en Nueva York?

En Nueva York, el costo de la REAL ID es equivalente al de una licencia de conducir o una identificación estándar. El precio varía dependiendo del tipo de documento y su duración, pero generalmente oscila entre US$64 y US$80. Si se solicita antes de la expiración del documento actual, no se aplica un cargo adicional.

Por otro lado, la Enhanced ID tiene un costo adicional de US$30 sobre el precio estándar de la licencia o identificación, debido a sus funcionalidades extendidas para viajes internacionales por tierra o mar. Las autoridades aconsejan no esperar hasta el último momento para evitar posibles retrasos, ya que se espera una alta demanda de citas en las semanas previas al vencimiento del plazo.