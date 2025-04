Mucho cuidado, comensal en EEUU: estos son los restaurantes de Miami-Dade con más infracciones sanitarias

Si eres un residente del área metropolitana de Miami o planeas visitar restaurantes en el condado de Miami-Dade, es importante estar informado sobre el estado de la salubridad de los establecimientos que frecuentas. En marzo de 2025, el Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida (DBPR) realizó más de 900 inspecciones, revelando que un total de 147 restaurantes no aprobaron la primera visita y fueron destacados por sus múltiples infracciones sanitarias.

El reporte pone de manifiesto que 44 de estos restaurantes recibieron más de 20 citaciones por violaciones de salud, destacando casos alarmantes como infestaciones de roedores y cucarachas, que llevaron a varios establecimientos a ser incluidos en la lista de clausuras del área metropolitana de Miami.

¿Cuáles son los restaurantes de Miami-Dade con las peores infracciones sanitarias?

La famosa "Sick and Shut Down List", que recopila los restaurantes clausurados debido a condiciones insalubres, muestra los establecimientos con las peores infracciones sanitarias en Miami-Dade. Estos lugares, que incluyen a algunos reincidentes, han sido cerrados tras detectar graves problemas como infestaciones de roedores y cucarachas en las cocinas, lo que representa un peligro para la salud pública.

A pesar de las inspecciones y las acciones correctivas, muchos de estos restaurantes reabren después de cumplir con las inspecciones de seguimiento. Sin embargo, los ciudadanos deben tener en cuenta que los problemas recurrentes reflejan una falta de consistencia en las prácticas de higiene y seguridad alimentaria. Estos son los restaurantes que cuentan con una mayor cantidad de infracciones impuestas.

Restaurantes Cantidad de infracciones Chicken House #2 (3203 NW 17th Ave, Miami, FL) 37 infracciones Sea Siam (12735 S Dixie Hwy, South Miami, FL) 35 infracciones Lemoni Cafe Inc. (4600 Ne 2nd Ave Suite 8, Miami) 31 infracciones Rio Grande Churrascaria 30 infracciones La Boulangerie Boul’mich 28 infracciones Apizza Brooklyn 28 infracciones Icon 27 infracciones Noma Beach at Redfish 27 infracciones Ashoka Indian Cuisine 27 infracciones Pho 79 V 27 infracciones The Daily Creative Food Co 26 infracciones Aoki Teppanyaki 25 infracciones Las Calenitas 25 infracciones Restaurante El Meson Del Paraiso 25 infracciones La Fontana D’Orazio 24 infracciones El Ranchito Mexican Restaurant, 1 La Grande Blvd., Lady Lake 24 infracciones Swagat Indian Kitchen 22 infracciones Fox’s Lounge/Sherron Inn Liquors/Fox’s Sherron Inn 21 infracciones El Gallito Grill 21 infracciones

¿Qué puedo hacer si encuentro condiciones insalubres en un restaurante de Miami-Dade durante mi visita?

Si encuentras condiciones insalubres durante tu visita a un restaurante en el condado de Miami-Dade, es importante saber que puedes tomar medidas para proteger tu salud y la de otros comensales. El Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de Florida (DBPR) permite a los consumidores presentar quejas si observan violaciones de las normativas sanitarias en los establecimientos.

Para hacerlo, puedes presentar una denuncia en línea a través del sitio web del DBPR o llamar al número de atención para reportar directamente las infracciones que hayas presenciado. Es fundamental ser lo más detallado posible al describir las condiciones encontradas, como la presencia de plagas, alimentos en mal estado o problemas con la higiene en las áreas de preparación de alimentos. Esta información será evaluada y, si es necesario, se programará una inspección para verificar las denuncias.