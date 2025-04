Aquí puedes tramitar la licencia de conducir Real ID en Florida: FLHSMV comparte los documentos que necesitas presentar

Desde el 7 de mayo, todos los habitantes de Estados Unidos deben presentar una identificación que cumpla con los estándares de la Ley Real ID para abordar vuelos nacionales o ingresar a ciertos edificios federales. En Florida, el proceso para obtener esta licencia es crucial, especialmente para migrantes que buscan cumplir con los requisitos legales.

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV) ha establecido un procedimiento claro para facilitar la obtención de la Real ID. Sin embargo, es importante destacar que no todos los migrantes son elegibles para este trámite, lo que genera interrogantes sobre cómo proceder en cada caso.

Requisitos para obtener la Real ID en Florida

Para obtener la Real ID en Florida, los solicitantes deben presentar una serie de documentos que demuestren su identidad y estatus legal. Los inmigrantes legales tienen la oportunidad de obtener esta licencia, siempre que presenten una prueba de su estatus, como una Green Card o una visa válida con autorización de empleo. Los documentos requeridos incluyen:

Prueba de identidad (pasaporte, certificado de nacimiento, etc.).

Prueba de número de Seguro Social (tarjeta de Seguro Social o documento que lo contenga).

Prueba de residencia en Florida (factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento, etc.).

¿Dónde tramitar la Real ID en Florida?

Para facilitar la obtención de la Real ID antes de la fecha límite del 7 de mayo, el FLHSMV ha implementado horarios especiales. Desde el 5 de abril hasta el 28 de junio, algunas oficinas abrirán los sábados por la mañana, de 8 a. m. a 1 p. m. Se recomienda a los interesados que agenden sus citas con antelación para evitar posibles demoras o inconvenientes. Estas sucursales se encuentran en Miami-Dade, Orlando, Tampa y Jacksonville.

Florida: pasos para Tramitar la Real ID

Para aquellos migrantes que residan legalmente en Florida y deseen obtener la Real ID, el FLHSMV ha establecido un proceso claro. A continuación, te detallamos los pasos a seguir:

Reunir la documentación necesaria que demuestre identidad, número de Seguro Social y residencia en Florida. Visitar el sitio web del FLHSMV para agendar una cita, preferiblemente con antelación para evitar demoras. Asistir a la oficina designada en la fecha y hora programadas, llevando todos los documentos requeridos. Completar el formulario de solicitud y pagar las tarifas correspondientes.

Real ID: situación de los migrantes indocumentados en Florida

Es fundamental aclarar que los inmigrantes indocumentados no pueden obtener una Real ID en Florida. La ley estatal exige que los solicitantes presenten documentación que demuestre su presencia legal en Estados Unidos. Esto significa que aquellos que no cuenten con un estatus migratorio regular no son elegibles para obtener una licencia de conducir estándar ni una Real ID.

Además, la implementación de la ley SB 1718 en 2023 ha invalidado las licencias de conducir emitidas en otras regiones a extranjeros sin papeles. Esto implica que, incluso si un inmigrante posee una licencia válida de otro estado, esta no será reconocida en Florida. La ACLU ha señalado que esta ley también criminaliza a quienes transportan a extranjeros indocumentados, imponiendo severas sanciones.