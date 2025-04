Medida confirmada: Ley en California permite a este grupo de personas obtener una Real ID y librarse de los límites federales

La Real ID en California es una de las identificaciones más importantes para los residentes, ya que se requerirá obligatoriamente para abordar vuelos nacionales y acceder a edificios federales a partir del 7 de mayo de 2025. Este documento se ha convertido en una necesidad para movilizarse dentro de Estados Unidos sin restricciones adicionales, el cual puede tramitarse en las oficinas del Departamento De Vehículos Motorizados (DMV).

La Real ID no está disponible para todos los residentes del estado, ya que hay criterios específicos establecidos por el DMV. Para los inmigrantes que han estado buscando formas de cumplir con los requisitos federales para viajar o ingresar a instalaciones gubernamentales, esta es una oportunidad importante para regularizar su situación.

¿Quiénes son elegibles para obtener una Real ID en California?

La Real ID en California no está disponible para todos los residentes, ya que se ha establecido un conjunto específico de criterios para su obtención. Para poder tramitarla, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residentes Permanentes: aquellos que cuenten con una Green Card pueden solicitar la Real ID.

Inmigrantes con Visas de Trabajo o Estudio: aquellos que tienen una visa de trabajo, como la H-1B, o una visa de estudiante vigente también pueden solicitar la identificación.

Inmigrantes con DACA y TPS: los inmigrantes protegidos bajo programas como Acción Diferida (DACA) o Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen la posibilidad de solicitar el documento, siempre que su estatus esté vigente y puedan comprobar su residencia en California.

Real ID: ¿qué documentos necesitas para tramitar la identificación?

Para solicitar la Real ID en California, los residentes deben presentar una serie de documentos que validen su identidad, residencia y estatus migratorio por medio de estos documentos necesarios:

Prueba de Identidad: los solicitantes deben presentar un documento oficial que certifique su identidad. Esto puede ser un pasaporte vigente, un certificado de nacimiento o una tarjeta de residencia permanente (Green Card).

Número de Seguro Social (SSN): si no se tiene el SSN, puede haber alternativas, como mostrar pruebas de que no se es elegible para obtenerlo.

Prueba de Residencia en California: puede hacerse mediante una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler o un estado de cuenta bancario.

Estatus Migratorio: aquellos inmigrantes que no sean ciudadanos estadounidenses deberán proporcionar prueba de su estatus migratorio, como una visa de trabajo, TPS o una Green Card.

Formulario de solicitud: el DMV proporciona un formulario en línea o en sus oficinas para completar la solicitud de la Real ID.

PUEDES VER: Medida del DMV permite a estos conductores renovar su licencia de conducir sin rendir examen teórico en California

¿Un inmigrante puede solicitar la Real ID?

Sí, los inmigrantes pueden solicitar la Real ID en California si cumplen con los requisitos establecidos por el DMV. Para los inmigrantes que están bajo programas de protección como DACA o TPS, este es un avance importante, ya que pueden acceder a una identificación que les permitirá viajar y acceder a instalaciones federales sin el temor de ser rechazados por no tener una documentación válida.

Los inmigrantes con visas válidas o residentes permanentes también están habilitados para solicitarla, siempre que puedan presentar la documentación necesaria, como su visa de trabajo o la Green Card. Sin embargo, aquellos que no cumplan con estos criterios o que no puedan demostrar su estatus legal no podrán acceder a la Real ID.