Estas personas no puede solicitar la Real ID en California por orden del DMV: tampoco aplican para la licencia de conducir tradicional

La Real ID es una tarjeta de identificación que cumple con las nuevas normas federales para el reconocimiento y acceso a instalaciones federales, como bases militares y tribunales. Además de su función como identificación en vuelos dentro de Estados Unidos, este tipo de licencia de conducir está marcada con un distintivo que incluye un oso y una estrella dorados. Sin embargo, no todos los residentes de California son elegibles para obtener este documento. Según las nuevas normativas del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados), hay un grupo de personas que no podrán solicitarla.

Este artículo explora quiénes son los solicitantes que no califican para obtener la Real ID en California, las condiciones para quienes buscan una licencia de conducir AB 60, y los documentos necesarios para los residentes legales que sí son elegibles. A continuación, te explicamos las categorías y los pasos para obtener la identificación más solicitada en el Estado Dorado.

PUEDES VER: Medida del DMV permite a estos conductores renovar su licencia de conducir sin rendir examen teórico en California

¿Qué personas no son elegibles para la Real ID en California, según DMV?

El DMV de California ha establecido que aquellos que solicitan o renuevan la licencia de conducir AB 60 no son elegibles para obtener la Real ID, ya que este permiso está dirigido a inmigrantes indocumentados en el estado. Este documento permite a los inmigrantes sin estatus legal conducir de manera legal, pero no cumple con los requisitos establecidos por la Ley REAL ID.

A diferencia de otros tipos de licencias, la licencia AB 60 no es válida para abordar vuelos nacionales ni para acceder a instalaciones federales, ya que no cumple con los estándares de seguridad exigidos a nivel federal. Como resultado, los solicitantes de esta licencia no pueden obtener una Real ID, que está reservada solo para personas con estatus migratorio legal en Estados Unidos.

¿Qué es la licencia de conducir AB 60 y quiénes aplican?

La licencia de conducir AB 60 fue implementada en California para permitir que los inmigrantes indocumentados puedan obtener una licencia de conducir legalmente. Esta medida está dirigida a quienes han residido en el estado y pueden demostrar su identidad y su residencia, aunque no posean un estatus migratorio legal. La ley les ofrece la oportunidad de conducir sin el riesgo de ser sancionados por su situación migratoria.

Para solicitar la licencia AB 60, los inmigrantes deben presentar documentos que acrediten su identidad, como un pasaporte o algún documento de identidad extranjero. Además, deben cumplir con los requisitos establecidos por el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados), que incluyen realizar un examen de conducción y demostrar que son aptos para operar un vehículo en el estado. Esta licencia les permite conducir legalmente, pero no otorga otros beneficios federales como la Real ID.

PUEDES VER: DMV dice que estos son los únicos grupos de inmigrantes que puede acceder a la Real ID en California

¿Qué documentos son necesarios para solicitar la Real ID en California?

Para aquellos que son elegibles, solicitar la Real ID en California requiere una visita al DMV, junto con los siguientes documentos:

Comprobante de identidad: un pasaporte vigente, una tarjeta de residente permanente, o un documento que respalde el estatus legal en EE.UU.

Comprobante de residencia en California: dos documentos que contengan tu dirección actual en el estado, como una factura de servicios públicos o un contrato de arrendamiento.

Número de Seguro Social: se requerirá este número en la solicitud, aunque puede haber excepciones en algunos casos.

Es importante destacar que los solicitantes deben presentar estos documentos en persona en una oficina del DMV, ya que no es posible realizar el trámite de Real ID por correo.