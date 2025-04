León marino atacó brutalmente a joven de 15 años en playa de California: "Pensé que era un tiburón"

El domingo pasado, una joven de 15 años, identificada como Phoebe Beltrán, fue atacada por un león marino mientras realizaba sus pruebas para ser cadete en la guardia juvenil en Long Beach, California. Durante un recorrido de 1.000 yardas en el agua, la adolescente fue mordida en el brazo derecho por el animal, lo que le causó varios cortes y moretones. Aunque la joven fue hospitalizada, ya fue dada de alta y regresó a la escuela. Sin embargo, el ataque dejó una profunda impresión en ella, quien aseguró estar aterrada por lo sucedido.

Phoebe, quien estaba a unos 7,5 metros de la orilla, pensó inicialmente que había sido atacada por un tiburón debido al intenso dolor que sintió en su brazo. En su relato, explicó que, al ver la sombra del animal bajo el agua, su miedo aumentó y pensó que su brazo podría ser arrancado por el mordisco. Tras un grito de auxilio y la intervención de socorristas, la joven logró llegar a la orilla mientras su madre y los rescatistas acudían a su ayuda. Este evento ha generado gran atención debido a la rareza de los ataques de leones marinos a humanos.

Adolescente fue atacada por león marino en California: le causó heridas en el brazo

Phoebe Beltrán, de 15 años, fue atacada por un león marino mientras realizaba sus pruebas para la guardia juvenil en Long Beach, California. La joven, que nadaba a unos 7,5 metros de la orilla, fue mordida en el brazo derecho, lo que le dejó cortes y moretones. En ese momento, pensó que estaba siendo atacada por un tiburón, y recordó: "Al principio, pensé lo peor, como si fuera un tiburón. Me estaban atacando, tenía que ser un tiburón".

Tras el incidente, Phoebe logró llegar a la orilla y fue asistida por su madre y socorristas. Aunque fue hospitalizada, se recuperó rápidamente y regresó a la escuela. A pesar de la experiencia traumática, la joven comentó que nunca imaginó ser atacada por un león marino: "Me ha picado una raya, me han pinchado cangrejos, me han mordido peces pequeños, pero ¿un león marino?".

¿Por qué el ataque de león marino en Long Beach es tan sorprendente?

El ataque de un león marino a una persona en Long Beach es extremadamente raro, ya que estos animales generalmente no representan una amenaza directa para los humanos. Aunque los leones marinos son comunes en las costas de California y han sido avistados frecuentemente en la zona, los ataques a personas son poco frecuentes. En este caso, se desconoce si el león marino estaba enfermo o si el aumento de algas tóxicas en el agua pudo haber influido en su comportamiento agresivo.

Según Gonzalo Medina, del Departamento de Bomberos de Long Beach, el ataque fue un suceso único en sus 25 años de servicio. El comportamiento agresivo de los leones marinos en la región podría estar relacionado con la proliferación de algas tóxicas que afectan a estos animales. No obstante, no hay manera de saber con certeza si el león marino que atacó a Phoebe Beltrán estaba afectado por estas sustancias.

Long Beach y la presencia de leones marinos

Long Beach, como muchas otras zonas costeras de California, es conocida por la presencia de leones marinos. Estos animales han sido avistados con frecuencia cerca de la costa, especialmente en áreas donde se encuentra su hábitat natural. Aunque la mayoría de los encuentros son inofensivos, las autoridades y los expertos están cada vez más preocupados por los efectos que las condiciones ambientales puedan tener sobre el comportamiento de estos animales. El aumento de la contaminación, las algas tóxicas y la presencia de enfermedades pueden alterar sus hábitos y hacer que se acerquen a las zonas habitadas, lo que pone en riesgo tanto a los residentes como a los turistas.