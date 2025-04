USCIS elimina la opción de género "X" en documentos oficiales a partir de abril de 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha hecho oficial un importante cambio en su política relacionada con la identidad de género. Desde abril de 2025, se eliminará la opción de género "X" de sus documentos oficiales, lo que significa que la agencia solo reconocerá los sexos biológicos masculino y femenino. Esta medida responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, la cual establece que el gobierno de Estados Unidos se regirá por la "verdad biológica" en temas relacionados con la identidad de género.

El cambio en la política de USCIS, que afecta tanto a los migrantes en trámites como a los solicitantes de beneficios, fue anunciado oficialmente en un comunicado de la agencia. El USCIS aclaró que se basará en la información del certificado de nacimiento de cada individuo para determinar su sexo, eliminando cualquier otra opción que no se ajuste a los sexos biológicos establecidos por la orden ejecutiva.

Cambios en la política de identidad de género del USCIS

Con la firma de la orden ejecutiva por parte de Donald Trump, el USCIS ha actualizado su Manual de Políticas para reflejar una postura más restrictiva respecto al reconocimiento de la identidad de género. A comparación de abril de 2024, que la agencia permitió que los solicitantes pudieran elegir la opción "X" en sus formularios, lo que les otorgaba un reconocimiento no binario en algunos documentos oficiales. Sin embargo, tras la implementación de la nueva política, esta opción queda eliminada, y se regresa al enfoque tradicional que solo reconoce dos sexos: masculino y femenino.

La orden ejecutiva titulada "Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal", firmada por Trump en enero de 2025, justifica estos cambios como parte de un esfuerzo por "garantizar que la política del gobierno estadounidense se ajuste a la simple realidad biológica". Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que la medida es parte de una "revolución de sentido común" que busca proteger los derechos de las mujeres y garantizar la seguridad de las personas, en contraposición a lo que considera una ideología de género perjudicial.

Impacto de la nueva política del USCIS en los migrantes y solicitantes de beneficios

La eliminación de la opción "X" en los documentos del USCIS afectará a todos los solicitantes de beneficios migratorios y otros trámites relacionados a partir de la entrada en vigor de la nueva política en abril de 2025. Aquellos que no indiquen su sexo correctamente o elijan una opción distinta a la que figura en su certificado de nacimiento podrían experimentar demoras en la adjudicación de sus solicitudes. No obstante, el USCIS aclaró que no denegará beneficios solo por un error en la indicación del sexo, pero sí notificará a los solicitantes si hay discrepancias en los documentos emitidos.

Este cambio tiene implicaciones no solo para los inmigrantes que están en proceso de solicitar visas, residencia o ciudadanía, sino también para aquellos que ya tienen solicitudes pendientes. Aunque la agencia no emitirá documentos con campos en blanco o con una elección de género diferente a la registrada en el certificado de nacimiento, los migrantes deben estar atentos a las posibles demoras que este ajuste en la política pueda generar en sus trámites.