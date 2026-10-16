Prosa y época: “Misión en París” de Arturo Pérez-Reverte

Uno de los escritores más leídos en el ámbito hispanoamericano es el español Arturo Pérez-Reverte. De sus novelas, siempre recomiendo El club Dumas y La reina del Sur, y claro, también los títulos que conforman la serie de novelas históricas y de aventuras protagonizadas por el capitán Diego Alatriste, ambientadas en el primer cuarto del siglo XVII, es decir, en el Siglo de Oro español, bajo el reinado de Felipe IV.

Pérez-Reverte es igualmente miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde el año 2003. Ocupa el sillón T. Pero aún no es del todo valorado por la crítica debido a prejuicios relacionados con su éxito comercial. Y no creo que le interese ser valorado por la crítica teniendo millones de lectores en el mundo; sin embargo, ello no significa que sus libros no puedan ser revisados. Este es el caso de la octava novela de la serie dedicada al capitán Alatriste: Misión en París (Alfaguara).

Video destacado KEIKO FUJIMORI, SU T3RRUQUEO Y EXPULSIÓN EN COLEGIOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

"Misión en París" (Alfaguara). Precio: S/ 99. Imagen: Difusión.

Misión en París es un homenaje a una novela del mayor mentor de Pérez-Reverte: Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. En muchas ocasiones, el autor español ha señalado que Dumas es su mayor influencia, pero hacía falta una novela en la que plasmara ese homenaje con Athos, Porthos, Aramis y d’Artagnan como personajes, siendo Athos el más pincelado por nuestro autor. Alatriste y el narrador de la historia, el joven Íñigo de Balboa, acompañados de Francisco de Quevedo, Juan Tronera (soldado que recién aparece en la serie Alatriste), entre otros, se encuentran en París. Alatriste ha sido convocado por el conde-duque de Olivares, pues hay una misión que, de tener éxito, cambiaría el curso de la historia tal y como la conocemos. Es la época del cardenal Richelieu.

Pero lo que interesa, a medida que se lee la historia, no es si la misión tendrá éxito o no, sino la manera en que Pérez-Reverte envuelve al lector con un lenguaje de época y, a la vez, fresco; además, la presencia de Tronera no es gratuita; mediante él se revela el pasado que Alatriste quiere olvidar. Hay, pues, una cirugía a los pliegues humanos de Alatriste que no se han visto antes en la serie de novelas que protagoniza. Este es un lado novedoso, ya que se creía que con El puente de los asesinos (2011) se cerraría un excelente ciclo novelesco dedicado al espadachín Alatriste. Ojalá vengan más.

…

Datos:

Cine. En 2006, con la dirección de Agustín Díaz Yanes, se estrenó la película Alatriste, protagonizada por Viggo Mortensen.

Disponibilidad. Misión en París se encuentra en librerías locales y plataformas. Precio: S/ 99.