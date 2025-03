'Si la vida te da mandarinas' capítulo 5 en Netflix: ¿a qué hora y cómo ver la serie coreana con IU y Park Bo Gum?

Netflix sigue apostando por los k-dramas y esta vez trae ‘Si la vida te da mandarinas’ (When Life Gives You Tangerines), una serie que ha cautivado al público por su historia romántica, la nostalgia que evoca y los impresionantes paisajes de la isla de Jeju. Protagonizada por IU y Park Bo Gum, este drama surcoreano ambientado en el pasado de Corea del Sur ha conquistado la plataforma de streaming.

Los seguidores de la serie están a la espera del capítulo 5, cuyo estreno está programado para el 14 de marzo de 2025. A continuación, te contamos a qué hora estará disponible según tu país y cómo puedes verlo online.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de 'Si la vida te da mandarinas' en Netflix?

El capítulo 5 de ‘Si la vida te da mandarinas’ estará disponible en Netflix el 14 de marzo de 2025. La plataforma de streaming lanza sus estrenos de acuerdo con el horario del Pacífico, por lo que la hora exacta varía según el país. A continuación, te dejamos el listado de horarios:

'Si la vida te da mandarinas' en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a.m.

2:00 a.m. 'Si la vida te da mandarinas' en Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a.m.

3:00 a.m. 'Si la vida te da mandarinas' en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.

4:00 a.m. 'Si la vida te da mandarinas' en Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 5:00 a.m.

5:00 a.m. 'Si la vida te da mandarinas' en España: 9:00 a.m.

¿Cómo ver el capítulo 5 de 'Si la vida te da mandarinas' online?

El k-drama se transmite de manera exclusiva por Netflix, por lo que para ver el capítulo 5 de ‘Si la vida te da mandarinas’ debes estar suscrito a la plataforma de streaming. Netflix ofrece diferentes planes de suscripción que varían en precio y calidad de video.

Para ver el capítulo 5 de 'Si la vida te da mandarinas' en Netflix, sigue estos sencillos pasos: inicia sesión en tu cuenta desde tu dispositivo preferido, busca la serie en la barra de búsqueda y selecciona el episodio cuando esté disponible.

¿De qué trata 'Si la vida te da mandarinas' con IU y Park Bo Gum?

‘Si la vida te da mandarinas’ es un drama romántico ambientado en la isla de Jeju, en Corea del Sur. La historia sigue a una joven valiente y a un joven leal, quienes, a pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentan, viven una apasionante historia de amor que trasciende el tiempo.

A lo largo de sus 16 capítulos, el k-drama muestra cómo el amor verdadero puede superar las barreras generacionales y transformar vidas. Con momentos de lucha y triunfo, la relación de los protagonistas enseña que lo más importante es la conexión profunda entre dos almas.