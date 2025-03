'My Dearest Nemesis': ¿dónde ver en sub español ONLINE los capítulos de la serie coreana?

'My Dearest Nemesis' es uno de los k-dramas más populares del momento. La serie coreana basada en el webtoon 'That Man Is Black Flame Dragon' ha conquistado a los fanáticos de los doramas con su atrapante historia de romance y reencuentros. Si deseas seguir los episodios en sub español y no perderte ningún detalle, aquí te contamos dónde y cómo verlo online.

La historia sigue a Ban Ju Yeon (interpretado por Choi Hyun Wook) y Baek Su Jeong (Mun Ka Young), quienes se conocen en su juventud a través de un videojuego en línea. Sin embargo, el destino los reúne nuevamente 16 años después en la vida real, pero esta vez como jefe y empleada. La trama ha generado gran expectativa entre los espectadores, quienes esperan ansiosos cada nuevo episodio.

¿Dónde ver 'My Dearest Nemesis' en sub español?

Los episodios de 'My Dearest Nemesis' se emiten en Corea del Sur a través del canal tvN. Para los seguidores internacionales, la serie está disponible en la plataforma Viki Rakuten, donde se pueden ver los primeros dos capítulos de forma gratuita. Sin embargo, para acceder a los siguientes episodios, los usuarios deben suscribirse a la plataforma y desbloquear el contenido mediante pago virtual.

La serie consta de 12 episodios con una duración aproximada de una hora cada uno y cuenta con subtítulos en español, lo que permite que los fanáticos de habla hispana disfruten de la historia sin barreras idiomáticas.

'My Dearest Nemesis' capítulo 8: ¿cómo ver online el episodio?

El capítulo 8 de 'My Dearest Nemesis' se estrenará el 11 de marzo a las 8:50 p.m. (hora de Corea del Sur). Los suscriptores de Viki Rakuten podrán acceder a este episodio poco después de su emisión en tvN, con subtítulos en varios idiomas, incluyendo español.

En el episodio anterior, Baek Su Jeong finalmente confesó sus sentimientos a Ban Ju Yeon, y ambos compartieron un emotivo beso en una fuente. Este nuevo capítulo promete continuar con la emocionante historia de amor entre los protagonistas.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de Dearest Nemesis?

Los capítulos de 'My Dearest Nemesis' se estrenan todos los lunes y martes a través del canal tvN en Corea del Sur. En simultáneo, los episodios también están disponibles en Viki Rakuten, donde los fans pueden verlos con subtítulos en español.

Si deseas disfrutar de este k-drama, puedes ingresar a la plataforma Viki Rakuten y suscribirte para acceder a todos los episodios. Además, los dos primeros capítulos están disponibles gratuitamente, permitiendo que los espectadores decidan si continúan con la historia antes de suscribirse.