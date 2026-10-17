Película ‘Street Fighter’ recauda US$13 millones en taquilla en su estreno tras inversión de US$82 millones

La película 'Street Fighter', basada en la popular franquicia de videojuegos de lucha de Capcom, debutó en los cines de Estados Unidoscon una recaudación de US$13 millones. La producción de Paramount Pictures se posicionó en el primer lugar de la taquilla estadounidense durante su estreno, por encima de otros lanzamientos del fin de semana.

El resultado inicial llega después de una inversión de producción estimada en US$82 millones, según reportes de la industria cinematográfica. Además, las primeras proyecciones apuntan a que la cinta podría alcanzar los US$31 millones durante su primer fin de semana en cartelera norteamericana, una cifra que todavía deberá confirmarse con los resultados definitivos.

'Street Fighter' apunta a recaudar US$31 millones en su primer fin de semana

Las estimaciones difundidas por medios especializados de Hollywood sitúan a 'Street Fighter' como la principal apuesta de taquilla del fin de semana en Estados Unidos. La película se estrenó en aproximadamente 3.575 salas y compite con producciones como el documental 'You Can See Everything' y la cinta 'Sense and Sensibility', que también figuran entre los lanzamientos recientes del mercado norteamericano.

Dirigida por Kitao Sakurai, la adaptación está protagonizada por Noah Centineo, quien interpreta a Ken Masters, y Andrew Koji, en el papel de Ryu. La historia presenta a ambos luchadores distanciados, que vuelven a encontrarse cuando Chun-Li los recluta para participar en el torneo World Warrior. Sin embargo, la competencia esconde una conspiración que los obliga a enfrentarse a sus propios conflictos.

La producción cuenta con el respaldo de Legendary Pictures y Capcom, compañía responsable de la franquicia original. Su presupuesto, estimado en US$82 millones, convierte el desempeño comercial en un aspecto clave para evaluar sus resultados. No obstante, la recaudación en taquilla no equivale directamente a las ganancias del estudio, ya que también deben considerarse los gastos de distribución, publicidad y la participación de los exhibidores.

Esta nueva versión representa otro intento de llevar el videojuego a la pantalla grande. Antes se estrenaron 'Street Fighter', en 1994, con Jean-Claude Van Damme y Raúl Juliá, y 'Street Fighter: The Legend of Chun-Li', en 2009. La primera logró una recaudación mundial cercana a los US$100 millones, mientras que la segunda tuvo un desempeño comercial mucho menor, con aproximadamente US$12,8 millones recaudados frente a un presupuesto estimado de US$50 millones.