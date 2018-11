Avengers: Infinity War estará disponible en Netflix esta Navidad [FOTO]

La Navidad del 2018 será distinta gracias a Netflix, ya que la conocida plataforma de streaming acaba de hacer oficial el estreno de Avengers: Infinity War.

La película más taquillera de Marvel, estará disponible en Netflix el 24 de diciembre. Así lo informó a través de su cuenta de Twitter, la cual está acompañada de un gif donde se ve al villano Thanos sonriendo.

"'Avengers: Infinity War' llegará a Netflix el 25 de diciembre", se lee en el tuit que publicó Netflix.

Oh, snap. Avengers: Infinity War is coming to @Netflix on December 25. pic.twitter.com/EMB8LgicdT