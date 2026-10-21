Lluvia de meteoros Oriónidas: cuándo y cómo ver las estrellas fugaces en su punto máximo

La lluvia de meteoros de las Oriónidas alcanzará su punto máximo durante la noche de este miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre. Este fenómeno astronómico, provocado por los restos del famoso cometa Halley, podría ofrecer hasta 20 meteoros por hora si las condiciones atmosféricas son favorables, aunque el brillo de la Luna dificultará verlos durante buena parte de la noche.

El mejor momento para observar las estrellas fugaces será antes del amanecer del jueves, cuando nuestro satélite se haya ocultado y la constelación de Orión se encuentre elevada en el cielo. Las Oriónidas pueden verse desde los hemisferios norte y sur sin necesidad de telescopios ni otros equipos especiales, según Time and Date.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros de las Oriónidas?

Lo más recomendable es buscar un lugar alejado de las luces de la ciudad y esperar a que los ojos se adapten a la oscuridad. También es importante comprobar que el cielo esté despejado, ya que las nubes pueden impedir la observación.

Aunque esta lluvia de meteoros recibe su nombre de la constelación de Orión, no es necesario mirar directamente hacia ella. Las estrellas fugaces pueden aparecer en diferentes partes del cielo nocturno y, si se observan zonas alejadas de la constelación, sus estelas pueden parecer más largas.

Las Oriónidas se caracterizan por sus meteoros rápidos y, en ocasiones, especialmente brillantes. Algunos dejan rastros luminosos que permanecen visibles durante varios segundos. Sin embargo, la cantidad que se consiga observar dependerá de las condiciones del cielo y de la contaminación lumínica.

Este año, la Luna estará iluminada en un 71%, por lo que su brillo dificultará distinguir los meteoros más débiles. La mejor oportunidad llegará antes del amanecer del jueves, cuando el satélite se oculte y deje un intervalo de oscuridad.

¿Qué relación tiene la lluvia de meteoros Oriónidas con el cometa Halley?

Las Oriónidas se originan cuando la Tierra atraviesa los restos que el cometa Halley ha dejado a lo largo de su recorrido por el sistema solar. Este cuerpo celeste pasa cerca de la Tierra aproximadamente cada 75 años. Su última visita ocurrió en 1986 y se espera que regrese en 2061.

Cuando los pequeños fragmentos ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre, encuentran resistencia del aire y se calientan hasta desintegrarse. El brillo producido durante ese proceso es lo que vemos desde la superficie como una estrella fugaz.

Cada meteoro representa así un pequeño fragmento de material procedente del cometa que, después de permanecer durante mucho tiempo en el espacio, termina su recorrido al entrar en la atmósfera terrestre. Este proceso explica por qué las Oriónidas reaparecen cada año, cuando nuestro planeta atraviesa esa zona de restos.

¿Cuándo será la próxima lluvia de meteoros?

Las Oriónidas permanecerán activas durante varias semanas antes y después de su punto máximo, por lo que también será posible intentar observarlas fuera de la noche del 21 al 22 de octubre. Sin embargo, la cantidad de meteoros visibles puede variar según el momento y las condiciones de observación.

La siguiente gran lluvia de meteoros prevista en el calendario será la de las Táuridas del Sur, cuyo máximo se espera para el 5 de noviembre. En esa fecha, la Luna estará en fase creciente, una condición que podría favorecer la observación al reducir la interferencia de su luz en comparación con la noche del máximo de las Oriónidas.