A qué hora es y cómo ver el eclipse solar del 29 de marzo de 2025 en Texas, Estados Unidos, vía NASA Live en YouTube

El próximo 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial será visible en diversas regiones del hemisferio norte, ofreciendo un espectáculo astronómico notable. Este fenómeno, donde la Luna cubre parcialmente al Sol, podrá ser observado en partes de América del Norte, Europa y África.​

En Estados Unidos, especialmente en el noreste, el eclipse coincidirá con el amanecer, creando un efecto visual impresionante conocido como "doble amanecer". Este fenómeno ocurre cuando el Sol, parcialmente eclipsado, aparece en el horizonte, desaparece momentáneamente y vuelve a emerger a medida que la Luna se desplaza. Este evento es particularmente esperado por astrónomos y entusiastas del cielo debido a su rareza y belleza.​

¿A qué hora ocurrirá el eclipse solar del 29 de marzo de 2025 en Texas, EE.UU.?

Aunque el eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 será visible en varias regiones de Estados Unidos, Texas no se encuentra entre las áreas privilegiadas para su observación, sin embargo se podrá ver por streaming. El fenómeno será más notable en el noreste del país, donde coincidirá con el amanecer. En ciudades como Nueva York, el eclipse comenzará alrededor de las 6.44 a. m. ET, alcanzando su punto máximo cerca de las 6.46 a. m. ET. Sin embargo, en Texas, el eclipse no será visible debido a su ubicación geográfica y al momento en que ocurre el evento.

Para los entusiastas de la astronomía en Texas, este suceso será una oportunidad especial para presenciar un espectáculo astronómico sin necesidad de desplazarse fuera del estado. Mientras tanto, el eclipse del 29 de marzo de 2025 podrá disfrutarse a través de plataformas digitales que ofrecerán cobertura en tiempo real con explicaciones de expertos.

¿Cómo se puede ver el eclipse solar del 29 de marzo de 2025 en Texas a través de NASA Live en YouTube?

El 29 de marzo de 2025 tendrá lugar un eclipse solar parcial que podrá observarse en distintas zonas del hemisferio norte, incluyendo regiones de América del Norte, Europa, Asia y el noroeste de África. Para aquellos en Texas y otras regiones donde el eclipse no será visible directamente, la NASA y otras plataformas digitales ofrecen una solución accesible.

Para quienes deseen disfrutar del evento a distancia, varias instituciones ofrecerán transmisiones en tiempo real.

La NASA emitirá el eclipse de manera gratuita en su canal oficial de YouTube.

Por su parte, el portal Timeanddate.com proporcionará una cobertura en vivo con imágenes captadas desde diferentes puntos dentro de la trayectoria del fenómeno.

Además, el Real Observatorio de Greenwich retransmitirá el evento a través de sus cuentas de YouTube y Facebook, acompañando la emisión con explicaciones detalladas y análisis en tiempo real.

El eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 promete ser un evento astronómico destacado para muchas regiones del mundo. Aunque Texas no estará en la trayectoria de visibilidad directa, las transmisiones en vivo, como la ofrecida por NASA Live en YouTube, brindan una oportunidad invaluable para que todos puedan ser partícipes de este fenómeno celestial.