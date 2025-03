El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial cautivará a millones en diversas regiones del mundo. Aunque no habrá un eclipse total, el fenómeno promete ser un espectáculo astronómico notable.

Este evento se producirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcialmente la luz solar. Sin embargo, la alineación no será perfecta, lo que significa que la sombra de la Luna no tocará directamente la superficie terrestre, resultando en un eclipse parcial. El eclipse será visible en partes de América del Norte, Europa, Asia y el noroeste de África, pero lamentablemente, Centro y Sudamérica no estarán en la trayectoria del fenómeno.

Estas son las partes del mundo, donde se podrá observar el eclipse

El eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 será visible en las siguientes regiones:

Partes del noreste de Estados Unidos, donde el eclipse comenzará al amanecer.

Gran parte de Europa, donde el evento tendrá lugar a mediados de la mañana en el oeste y avanzará hacia la tarde en el este.

Noroeste de África, visible en horas matutinas.

Regiones del norte de Asia, donde culminará en la tarde o al inicio de la noche.

Todo Groenlandia e Islandia, así como vastas extensiones del océano Atlántico y el Ártico.

¿Por qué no habrá un eclipse total?

La ausencia de un eclipse total se debe a la trayectoria de la sombra lunar. Según datos de la NASA, la umbra, o región central de la sombra proyectada por la Luna, pasará cerca de la Tierra, pero no la tocará. Esto significa que, aunque algunos lugares verán una cobertura significativa del Sol, no habrá un oscurecimiento completo del astro rey.

Consejos para observar el eclipse de manera segura

A pesar de que no habrá un eclipse total, observar un eclipse parcial sigue siendo una experiencia única. Aquí algunos consejos para disfrutarlo de manera segura: