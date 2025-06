¿Sabías que Justin Bieber podría ganar medio billón de dólares si se separa de Hailey? Todos los detalles del posible divorcio millonario

Los rumores de divorcio entre Justin Bieber y Hailey Baldwin siguen creciendo, y ahora un peculiar escenario económico se ha formado tras la venta de Rhode, la exitosa marca de belleza de Hailey. En caso de que la pareja se separe, Justin podría reclamar una significativa parte de la venta debido a la ausencia de un acuerdo prenupcial.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La venta de Rhode, valorada en US$ 1.000 millones, podría implicar que el cantante canadiense reciba hasta la mitad de esa cifra si se confirma la ruptura. La ley californiana, donde ambos residen, establece que todo lo ganado durante el matrimonio se considera bien ganancial, lo que convierte esta transacción en un tema de negociación en caso de divorcio.

La venta millonaria de Rhode

Hailey Baldwin vendió su marca de belleza, Rhode, por una cantidad millonaria de US$ 1.000 millones. Esta venta se realiza bajo un acuerdo en el que el pago inicial es de US$ 800 millones, con un bono adicional de US$ 200 millones dependiendo del rendimiento de la marca. A pesar de que no recibirá la totalidad del dinero de inmediato, la transacción tiene un impacto considerable en cualquier negociación legal que pueda surgir en caso de separación.

La falta de un acuerdo prenupcial entre Justin y Hailey hace que la venta de Rhode se convierta en un bien compartido. Esto significa que, según las leyes de California, cualquier ganancia obtenida durante el matrimonio debe dividirse entre ambos. En este sentido, el cantante podría reclamar hasta US$ 500 millones de la venta, dependiendo de cómo se resuelva el acuerdo final.

La situación financiera de Justin

Mientras Hailey experimenta un crecimiento económico con la venta de su empresa, Justin Bieber enfrenta una situación financiera complicada según. Después de cancelar su gira mundial en 2022 debido a problemas de salud, su flujo de ingresos ha disminuido significativamente. Además, el cantante tiene deudas considerables, entre ellas US$ 24 millones a la promotora AEG y US$ 8 millones a su exmanager, Scooter Braun.

A pesar de estos desafíos económicos, las especulaciones sobre la relación entre ambos no cesan. Aunque algunos usuarios en redes sociales sugieren que el distanciamiento de Justin podría indicar una crisis, allegados aseguran que la pareja sigue “feliz y comprometida”. Hailey, por su parte, se ha mostrado escéptica ante los rumores, respondiendo con sarcasmo a las constantes insinuaciones de un posible divorcio.