Gloria Estefan denuncia la persecución a inmigrantes en EEUU: "Me está asustando lo que estoy viendo"

Gloria Estefan denuncia la persecución a inmigrantes en Estados Unidos: "Me está asustando lo que estoy viendo" | Composición LR

En el marco de la promoción de su último álbum "Raíces", Gloria Estefan ofreció fuertes declaraciones sobre la situación que enfrentan los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. La reconocida cantante cubanoamericana abordo la problemática, cuando el periodista Galo Arellano, en una entrevista para Canela News, destaco cómo el álbum honra las raíces y las conexiones que los migrantes tienen con su país de origen.

"Esas imágenes (de capturas a migrantes) ya me tenían mal porque no reconozco a mi país en este momento, y no son las personas", mencionó la cantante, quien fue una refugiada a temprana edad.

La mala experiencia de Gloria Estefan con las redadas de inmigrantes

Durante la entrevista, Gloria recordó una mala experiencia vivida recientemente: "en el avión viniendo hace cuatro días de Las Vegas, no nos dejaron bajar. Miré por la ventana y veo que hay un policía en la puerta y digo: 'oh oh'", rememoro Estefan.

"Entraron y había una señora dos filas detrás de mí con un bebé. Le quitaron el bebé de sus manos, la mujer empezó a llorar, el bebé empezó a llorar. Se llevaron al bebé fuera del avión. Después vinieron más agentes, se llevaron a la señora del avión. Cuando salgo, la tenían a ella sentada con los agentes y el bebé en un coche separado. ¿Cuál era la necesidad de sacarle de los brazos el niño a esa madre si de todas maneras iban a salir ambos? Esas cosas, no podemos olvidarnos de tener humanidad en todo momento, y me asusta", conto preocupada la cantante.

Gloria Estefan y el orgullo latino

La reconocida artista subrayó que, tanto para ella como para su equipo, era fundamental que, en medio de un momento tan crítico para la comunidad latina en Estados Unidos, "Raíces" transmitiera el mensaje de orgullo por los orígenes.

"Por eso era importante para nosotros poner algo positivo en el mundo con la música, resaltando el amor, la conexión, las raíces, estar orgullosos de quiénes somos y gritarlo a los cuatro vientos con música en español", alego la cantautora cubano-estadounidense.

Estefan advierte sobre el mensaje político detrás de las medidas extremas en contra de los migrantes

La intérprete manifestó que, si bien las reglas deben existir y hacerse cumplir, considera que lo que hoy se vive es un mensaje político.

"Las cosas están pasando y yo no entiendo eso porqué, este país fue hecho por migrantes. Y sí, obviamente, hay personas que se aprovechan, criminales que se aprovechan, y hay que tener reglas para eso. Pero no es necesario ir a ese extremo y para mí en realidad es un mensaje político más que una necesidad", mencionó Estefan.

Finalmente, la artista cubanoamericana reflexionó sobre la relevancia de la división de poderes y la necesidad de respetarla: "Me preocupa lo que estoy viendo. Espero que la Corte de este país preserve la ley y que esa rama del gobierno actúe conforme a ella. Las tres ramas del gobierno deben tener igualdad en el poder, y confío en que el sistema judicial apoye lo que es justo".

