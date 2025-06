El actor Jonathan Joss, reconocido por ser la voz del personaje John Redcorn en la serie animada “King of the Hill”, falleció tras ser víctima de un ataque a tiros en San Antonio, Texas. La tragedia ocurrió luego de una discusión con un vecino, quien disparó varias veces contra el actor y huyó del lugar.

Horas después del incidente, el esposo de Joss, Tristan Kern, denunció públicamente que la pareja fue objeto de insultos homofóbicos y amenazas previas, calificando el asesinato como un acto motivado por odio. La policía arrestó al sospechoso, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, y lo acusó formalmente de asesinato.

El esposo de Joss, Tristan Kern, denuncia crimen de odio tras ataque fatal. | Facebook

¿Cómo murió Jonathan Joss?

El tiroteo que terminó con la vida de Jonathan Joss ocurrió la noche del domingo en un vecindario de San Antonio. Según el reporte policial, el incidente inició tras una acalorada discusión entre Joss y un vecino, que resultó en que el agresor sacara un arma y disparara en múltiples ocasiones.

El sospechoso, Sigfredo Álvarez Ceja, intentó huir del lugar en un vehículo, pero fue detenido a una cuadra del lugar por la policía local. Mientras tanto, los paramédicos intentaron salvar la vida del actor, pero finalmente declararon su fallecimiento en la escena.

Tristan Kern, esposo de Joss, compartió un emotivo mensaje en redes sociales detallando el momento del ataque. “Comenzó a gritarnos insultos homofóbicos violentos. Entonces levantó un arma y disparó. Jonathan me sacó del camino; él salvó mi vida”, escribió. También recordó las amenazas y el acoso que sufrieron durante años, incluyendo un incendio en su hogar. “Jonathan fue asesinado por alguien que no podía soportar ver a dos hombres amándose”, agregó Kern.

Sigfredo Álvarez Ceja, intentó huir del lugar, pero fue detenido a una cuadra. | Bexar County Sheriff’s Office

Vida y legado de Jonathan Joss

Jonathan Joss nació en San Antonio, Texas, y pertenecía a las comunidades Comanche y Apache. Fue un actor de teatro, cine y televisión que se destacó por visibilizar la cultura y los problemas de los pueblos originarios de Estados Unidos.

Su carrera incluye la voz de John Redcorn en “King of the Hill”, papel que interpretó desde la segunda temporada hasta la última, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos de la serie. Además, tuvo participaciones recurrentes en “Parks and Recreation” como el jefe Ken Hotate, y apareció en series como “Ray Donovan”, “Tulsa King” y “Valor de ley”.

Jonathan Joss fue reconocido no solo por su talento actoral, sino también por su compromiso con la representación cultural y la defensa de los derechos indígenas. Su fallecimiento a los 59 años deja un legado imborrable en la industria del entretenimiento y un llamado a la reflexión sobre los crímenes motivados por odio.

