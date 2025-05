¿Quién es Athenna Crosby? Conoce a la representante de EE.UU. en Miss Mundo 2025

Athenna Crosby, de 26 años y nacida en San José, California, representará a Estados Unidos en el certamen Miss Mundo 2025, que se celebrará el 31 de mayo. Tiene ascendencia latina por parte de su madre originaria de Cabimas, Venezuela.

Crosby ha forjado una carrera multifacética como modelo, actriz, presentadora de televisión y cantante. Graduada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de Utah. Inició su trayectoria en concursos de belleza en 2016 al ganar Miss California Teen USA, y posteriormente obtuvo el título de Miss Mundo USA en 2024.

¿Cuál es la trayectoria de Athenna Crosby?

Athenna Crosby comenzó su carrera en concursos de belleza desde muy joven, alcanzando su primer gran logro en 2016 al ser coronada Miss California Teen USA. Más adelante, compitió en Miss California USA en las ediciones de 2022 y 2023, donde obtuvo el tercer y cuarto lugar, respectivamente. En 2024, su carrera alcanzó un nuevo hito cuando fue coronada Miss Mundo USA en Seattle, considerado su mayor logro dentro del mundo de los certámenes.

Además de su faceta en el modelaje, Crosby ha destacado como cantante. Uno de los eventos más significativos en su trayectoria artística fue su participación en la celebración del 80° cumpleaños del Dalai Lama. También ha actuado en eventos deportivos importantes, como un juego entre los Giants y los Padres de la MLB. A nivel musical, demuestra su versatilidad interpretando instrumentos como el saxofón, el bajo y el cuatro.

¿Cuál es la labor social que ha realizado Athenna Crosby?

Además de su carrera en los certámenes, Athenna Crosby ha dedicado esfuerzos a generar un impacto social mediante su iniciativa “ADRX: My Brother Adrian’s Story”, que busca fomentar la inclusión y el apoyo a personas con autismo. Este proyecto está basado en la experiencia de su hermano Adrian, quien fue arrestado injustamente a los 13 años debido a su condición, según se destaca en la página oficial de Miss Mundo.

Crosby también ha colaborado con la organización Best Buddies, que trabaja para mejorar la inclusión y accesibilidad de personas con discapacidades. Gracias a su compromiso social, recibió el reconocimiento “Champion of the Year” en la región de la Bahía de San Francisco por su labor destacada.