Kate del Castillo: ¿por qué la actriz se mudó a EEUU y estuvo prohibida de ingresar a México 3 años?

Kate del Castillo, una de las actrices más destacadas de México, reveló la verdadera razón por la cual decidió dejar su país y mudarse a Estados Unidos hace más de 20 años. Aunque muchos creen que lo hizo para buscar una carrera internacional, Kate explicó que su decisión fue impulsada por la falta de oportunidades laborales en México, especialmente en el cine, donde se veía como una actriz únicamente de telenovelas. "No me fui necesariamente porque quisiera hacer algo internacional, me fui porque no me hablaban para hacer cine, me veían para abajo por hacer muchas telenovelas. Me hicieron a un lado y, si no fue así, así lo sentí yo", confesó Kate durante la charla con el periodista Yordi Rosado.

Además de esta falta de oportunidades, la actriz vivió un momento emocionalmente complicado al estar atravesando su divorcio con Luis García. La presión mediática aumentaba, y la vida de Kate parecía invadida por el juicio público. “Todo se unió, me estaba divorciando, la prensa estaba detrás de mí y la vida, el cosmo, era de: ‘ya vete’ y lo hice”, relató Kate sobre la decisión que cambió el rumbo de su carrera y su vida personal. Aunque dejó México en busca de nuevas oportunidades, reconoció que abandonar su país no fue sencillo, pues allí vivía cerca de su familia y tenía una carrera establecida.

Kate del Castillo y la persecución por su encuentro con El Chapo Guzmán

El camino de Kate del Castillo en Estados Unidos no estuvo exento de dificultades. Tras el polémico encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2015, en el que también estuvo presente el actor Sean Penn, la actriz fue víctima de un juicio mediático. El escándalo que se desató por esa reunión, donde Kate intentaba hacer una película sobre el narcotraficante, afectó su vida y carrera de manera significativa. Las autoridades mexicanas, encabezadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la señalaron, y durante tres años, Kate no pudo regresar a México debido a un problema legal relacionado con ese encuentro. "Empezar de cero con un país que no es tuyo, el idioma, fue súper duro", afirmó Kate, quien también expresó que el proceso legal fue una de las épocas más difíciles de su vida.

Desde su regreso a México en 2018, tras la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Kate ha seguido luchando por lo que considera una reparación integral de daños por la persecución y el abuso de poder que sufrió. La actriz asegura que el estado mexicano la atacó por ser una figura pública, por su postura crítica hacia el gobierno de Peña Nieto, y por entrevistar al hombre más buscado del mundo. "El estado mexicano me persiguió y me atacó por mi condición de mujer y figura pública y por ser una crítica del gobierno", comentó en su regreso.

Kate del Castillo exige reparación de daños al gobierno de México por abuso de poder

Ahora, más de siete años después de ese polémico encuentro, Kate sigue luchando por obtener justicia y una reparación integral de los daños que sufrió. En 2024, Kate del Castillo compartió que ha estado revisando su caso con uno de sus abogados, Federico Mery Sanson, y exigió al gobierno mexicano una disculpa pública, indemnización y medidas de no repetición. “Inaudito, más de 7 años de procesos jurídicos y de impunidad al pretender acceder a una reparación integral de daños por parte de la FGR”, escribió la actriz en su publicación, donde destacó su intención de seguir adelante con la lucha, independientemente del tiempo que tome.

A pesar de la controversia, Kate del Castillo continúa siendo una figura clave en el ámbito del entretenimiento, y su lucha por la justicia ha generado opiniones divididas. Mientras algunos la apoyan, otros la critican, argumentando que no debería recibir compensaciones por haberse reunido con un prófugo de la justicia. “Por qué pides compensación si sabías que te estabas reuniendo con un maleante”, escribieron algunos usuarios en redes sociales, mientras que otros la defienden señalando la persecución política y mediática que sufrió injustamente. “Con todo Kate. Ese exmandatario quiso hacerte daño. No a la impunidad”, fue uno de los mensajes de apoyo que recibió la actriz.