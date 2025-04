Katy Perry cumple su promesa del viaje histórico al espacio y canta clásico tema de Louis Armstrong tras retornar a la Tierra

Katy Perry hizo historia al convertirse en una de las primeras celebridades en viajar al espacio. A bordo de la cápsula New Shepard NS-31 de Blue Origin, la estrella del pop se unió a un grupo de mujeres pioneras en un vuelo que, además de ser un logro científico, simbolizó el empoderamiento femenino en la exploración espacial.

El vuelo, que despegó a las 8:30 horas desde el oeste de Texas, tuvo una duración de poco más de diez minutos. Durante el trayecto, la nave alcanzó el espacio, ofreciendo a los pasajeros unos minutos de ingravidez. Fue en este breve, pero significativo lapso que la cantante interpretó una versión de "What a Wonderful World", la emblemática canción de Louis Armstrong, cumpliendo con la promesa que había compartido en sus redes sociales.

¿Por qué Katy Perry escogió interpretar "What a Wonderful World" de Louis Armstrong?

La cantante al ser consultada por el motivo por el que escogió la canción de Louis Armstrong y no una de su repertorio, señaló que el evento no se trataba de ella ni de su carrera, sino de crear un espacio para las mujeres del futuro y recordó que en el pasado había realizado un cover de este intérprete, por lo que era una energía superior que la había puesto en el vuelo espacial, ya que ella no se imaginaba algún día realizar esta hazaña.

En sus declaraciones posteriores al vuelo, Perry comentó que al observar la Tierra desde el espacio, se sintió abrumada por la serenidad y la belleza del planeta, lo que la inspiró a cantar esta emblemática pieza. Además, la canción es un clásico atemporal, conocido por su mensaje positivo y su capacidad de evocar emociones profundas, lo que la hizo aún más significativa para la cantante en ese momento tan único de su vida.

Impacto del vuelo espacial en Katy Perry

La cantante despegó a bordo de la nave New Shepard NS-31, vuelo a cargo de Blue Origin, acompañada de un grupo exclusivo de mujeres, entre las que se encontraban Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos; Gayle King, presentadora de CBS Morning, Aisha Bowe, ex científica de la NASA y Kerianne Flynn, productora de cine.

Este importante suceso representa la primera misión espacial femenina en más de seis décadas, convirtiéndose no solo en un hito histórico, sino de un momento lleno de emoción para sus integrantes. “No hay coincidencias, y estoy muy agradecida por estas confirmaciones y de sentir que algo más grande que yo está al mando”, señalo Katy.