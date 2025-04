Milei enfrenta primer test de su "marca" política en un año de elecciones de medio mandato

La fuerza política del presidente argentino Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), enfrenta este domingo en una provincia el primer test de un año electoral de medio mandato que terminará en octubre, en el que pondrá a prueba su "marca" partidaria.

El arranque del calendario electoral llega dos días después del contundente respaldo que dio el Fondo Monetario Internacional al programa de gobierno de Milei, al anunciar el viernes un préstamo de 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas.

La votación también ocurre luego de que Milei anunciara el viernes la eliminación del control de cambios a partir del lunes, cuando comenzará a regir una fluctuación del valor del dólar entre 1.000 y 1.400 pesos.

La provincia de Santa Fe, al norte de Buenos Aires, elegirá a quienes reformarán su Constitución, además de cargos locales. Hace 16 meses, Milei obtuvo allí el 62,8% de los votos en el balotaje que lo llevó a la presidencia.

Con 2,8 millones de votantes, Santa Fe es el tercer distrito electoral de Argentina, representando el 8% del padrón nacional. Ubicada junto al río Paraná, alberga el tercer polo agroexportador mundial.

Aunque el interés ciudadano en las elecciones es moderado, el resultado será un indicador clave de la fuerza electoral de LLA, señaló a la AFP Roque Cantoia, de la consultora Doxa Data.

La relevancia de estas elecciones para el presidente se reflejó cuando Karina Milei, su hermana y secretaria general de la presidencia, formó el partido en Santa Fe y decidió competir sin alianzas.

En marzo recorrió el distrito presentando candidatos que, según ella, replicarán en la provincia las políticas que su hermano ejerce a nivel nacional.

Para Cantoia, estas elecciones no representan "un plebiscito para el gobierno nacional", pero sí la primera parada de la carrera hacia los comicios parlamentarios nacionales del 26 de octubre, en los que el gobierno busca aumentar su escueto número de legisladores.

"La clave de lo nacional radica en que es la primera instancia electoral desde que Milei es presidente, y nos puede dar una idea de la potencia que tiene la marca para transferir caudal político", dijo Cantoia.

En Santa Fe "la marca partidaria está muy instalada: un 25% se identifica con el partido del presidente y la clave será cuál es la capacidad de transferencia de capital político de LLA, sin Milei en la boleta".

El mandatario ultraliberal, quien cuenta con el apoyo de entre 40 y 45% de la población, presume una baja de inflación de 211% en 2023 a 118% en 2024, que logró a fuerza de un ajuste fiscal elogiado por el FMI por sus "impresionantes avances en la estabilización de la economía" pero criticado por otros por su alto costo social.

- Constituyentes y locales -

Las elecciones santafesinas elegirán a convencionales para reformar la Constitución, algo que no ocurre en esta provincia desde 1962, y sobre lo que se carece de suficiente información. Además, en algunas localidades se llevarán a cabo las primarias para cargos municipales y comunales.

"Había muy poco nivel de información, pero eso cambia cuando empieza la campaña formal, sobre todo a través de los medios digitales", explicó Cantoia, y agregó que "al menos el 30% de los que están dispuestos a votar no tienen claro por qué se vota candidatos provinciales (como constituyentes) cuando hay una elección local".

"Sé que el domingo se vota, por lo de la Constitución, que es vieja", dijo a la AFP Aníbal Pierchin, un repartidor de huevos de la ciudad de Rosario de 43 años.

Anahí Pascal, de 35 años, es empleada administrativa en una cooperativa de servicios del complejo portuario de San Lorenzo, 320 Km al sur de la capital provincial. Se define como una persona "politizada" y con una anterior militancia partidaria.

"Estoy informada de qué se trata la elección, pero me da la impresión de que la mayoría de la gente no lo sabe", comentó. "Hace unos días estuve con mis padres y ellos conocen a los candidatos, pero no tienen claro a qué cargo se postulan".

Lo importante, de todos modos, será el resultado del primer test electoral del gobierno, que continuará el 11 de mayo en las provincias de Salta, San Luis, Chaco y Jujuy, y el 18 en la trascendente ciudad de Buenos Aires.

