La redención de Márquez y el regreso de Martín animan GP de Catar de MotoGP

El vigente campeón del mundo de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) lanzará por fin su temporada este fin de semana en el GP de Catar, donde Marc Márquez (Ducati) tratará de recuperar el terreno perdido por su abandono en Austin.

En esta cuarta prueba de las 22 del calendario, el seis veces campeón del mundo de la categoría máxima español volverá con sed de victoria luego de su caída en el pasado Gran Premio de las Américas a finales de marzo.

Tras salir desde la 'pole position' y después de haberse impuesto ya en la carrera esprint, Márquez parecía dirigirse a su sexta victoria de la temporada en otras tantas carreras cuando sufrió el primer gran revés del curso.

"Terminar un fin de semana casi perfecto con esa caída deja un sabor amargo", reconoció Márquez esta semana.

Ese error le costó el liderato del Mundial, que lidera ahora su hermano Álex. El piloto de Ducati-Gresini, que sigue sin haber ganado todavía un Gran Premio en la élite, tan solo cuenta con un punto de ventaja sobre su hermano mayor (87 contra 86).

- Martín no garantiza terminar el GP -

El doble campeón del mundo de MotoGP Francesco Bagnaia, que aprovechó la caída de Márquez para lograr en Austin su primera victoria de la temporada, es tercero con 75 puntos.

El italiano, que apuntaba al inicio de temporada a ser el mayor rival de Marc Márquez a bordo de la moto considerada como la mejor de la parrilla, parecía haber sufrido hasta el momento para responder a la superioridad del español.

Ahora deberá confirmar su paso hacia delante en el circuito de Lusail, donde reaparecerá el que ha sido su máximo rival en las últimas dos temporadas.

El vigente campeón del mundo Jorge Martín, que todavía no ha participado en ningún Gran Premio esta temporada, volverá a la acción este fin de semana.

El madrileño, que se cambió a Aprilia durante el periodo entre temporadas luego de haberse proclamado campeón con Ducati-Pramac, se lesionó en febrero, antes de la prueba inaugural de la temporada en Tailandia.

Si bien dice tener "muchas ganas de volver", también reconoció esta semana no saber "cuál es su forma física", aunque afirma que "seguramente no estaré al 100%". Ha llegado a asegurar que no está "seguro de poder terminar la carrera".

Su participación en el GP recibió este jueves el visto bueno de los médicos. Tras haberse perdido las tres primeras carreras, Martín tiene pocas opciones de poder defender su corona esta temporada.

- Altas temperaturas -

Por detrás de cinco hombres de Ducati que ocupan las primeras posiciones del campeonato mundial de pilotos, se encuentra el joven japonés de 24 años Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), sexto en su primera temporada en la élite.

El Gran Premio de Catar, que tradicionalmente abre la temporada de MotoGP en marzo, se aplazó a abril debido al ramadán. Este retraso puede tener impacto en las condiciones meteorológicas, más cálidas que las de años anteriores. Las previsiones anuncian más de 35ºC durante el día.

Por suerte, el circuito de Lusail es el único del calendario que se disputa en horario nocturno, con una salida prevista a las 20h00 locales (17h00 GMT).

