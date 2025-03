Luz verde a Milei para préstamo del FMI en día de masiva protesta en Argentina

El Congreso argentino dio luz verde este miércoles al presidente Javier Milei para negociar un nuevo préstamo con el FMI, el mismo día en que miles de personas salieron en Buenos Aires a apoyar a los jubilados afectados por el ajuste y en repudio a un acuerdo con el organismo internacional.

Convocados por sindicatos, organizaciones sociales e hinchadas de fútbol, los manifestantes se congregaron en torno al Congreso, protegido varias cuadras a la redonda por vallas metálicas, decenas de camiones y carros hidrantes. El operativo policial incluyó más de 2.000 efectivos.

Dentro del recinto, los diputados aprobaron por 129 votos a favor, 108 en contra y seis abstenciones un texto que prevé dinero fresco que debe acordar Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto no especificado y a reembolsar en diez años. "¡Viva la libertad carajo!", festejó el presidente en la red social X.

La cantidad obtenida, que se sumará a los 44.000 millones de dólares adeudados por Argentina en 2018, se utilizará para cancelar deuda con el Banco Central (BCRA) y pagar obligaciones del propio FMI.

El país necesita fondos para fortalecer sus reservas, en un contexto de nerviosismo en los mercados y creciente intervención del Banco Central para sostener la moneda local.

"Los argentinos hicieron un esfuerzo enorme para conseguir la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica, y el saneamiento del Banco Central es un paso más para consolidar ese proceso", escribió la Presidencia en un comunicado.

Con el objetivo declarado de combatir la inflación y sanear las cuentas públicas, Milei ha aplicado un ajuste draconiano desde que llegó al poder en diciembre de 2023.

- "Nos va peor" -

"Cada vez que se aprueba algo con el FMI a nosotros nos va peor", lamentó Rodolfo Celayeta, un jubilado de 73 años, en la marcha que se mantuvo pacífica hasta entrada la tarde, cuando se retiró el mayor caudal de participantes.

Al caer la noche, se registraron incidentes menores protagonizados por un puñado de manifestantes que golpearon vallas y arrojaron piedras a la policía frente al parlamento argentino.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de "exitoso" el operativo de seguridad. Dos oficiales tuvieron que ser retirados en ambulancia, uno afectado por un fuego de artificio y otro descompensado.

La protesta fue convocada en defensa de los jubilados, el sector más desfavorecido por el ajuste de Milei y cuyas concentraciones de cada miércoles ante el Congreso suelen ser reprimidas con gases por la policía.

En esta ocasión, los manifestantes corearon: "Qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer" y algunos portaron una camiseta con la foto de la leyenda del fútbol Diego Maradona y una recordada frase suya: "Hay que ser muy cagón (miedoso) para no defender a los jubilados".

La semana pasada, la protesta había tenido el inédito apoyo de hinchadas de fútbol y derivó en un caos que la convirtió en la más violenta desde que comenzó el gobierno de Milei. Dejó 45 heridos, incluido un fotorreportero de suma gravedad.

Unas 114 personas detenidas durante esos hechos fueron finalmente liberadas por falta de pruebas, según una jueza a la que el gobierno acusó luego de "prevaricato" y "encubrimiento". Otros 26 continúan en la cárcel.

"Vine para defender a los jubilados", dijo este miércoles a la AFP Paola Pastorino, una empleada estatal de 36 años. "(La semana pasada) estuve, se pudrió todo y me fui. Es inevitable tener un poco de miedo y da rabia decir 'loco, no me puedo manifestar'".

Bullrich calificó entonces aquella protesta como un intento de "desestabilización". Durante este miércoles en las estaciones de trenes, las pantallas reprodujeron advertencias de las autoridades: "La policía va a reprimir todo atentado contra la República".

Numerosos carteles pedían justicia por el fotógrafo herido, Pablo Grillo, y la renuncia de la ministra, quien ha rechazado abrir una investigación por lo sucedido.

- Jubilados empobrecidos -

Casi un 60% de los jubilados cobra el salario mínimo, equivalente a unos 265 dólares. El gobierno les congeló un bono de unos 70 dólares el año pasado y redujo la entrega de medicamentos gratuitos, cuyo precio se duplicó en un año.

Si bien Milei consiguió bajar la inflación del 211% anual en 2023 al 118% al año siguiente y equilibrar las cuentas públicas, la economía se retrajo 1,8% en 2024 y el consumo lleva 14 meses de caída.

Guillermo Benítez, un pintor jubilado 75 años, calificó al gobierno de Milei como "una mafia". "Nos están achicando el sueldo a los jubilados. Nos sacaron los remedios, nos sacaron todo", dijo a la AFP.

La convocatoria a las hinchadas de fútbol surgió semanas atrás cuando un jubilado con la casaca del club Chacarita fue gaseado por la policía en la habitual marcha frente al Congreso.

