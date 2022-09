En una conferencia de prensa, la presidenta del Congreso, Lady Camones, descartó haber sido parte de actos de corrupción luego de la filtración de un audio en el que se le escucha en reunión de bancada con el lider de su partido, César Acuña. “Nuevamente, he sido víctima de una filtración de un audio, producto de una reunión de bancada que se tuvo el día 30 de este mes. Se han filtrado algunas declaraciones que, a mi parecer, no tienen absolutamente nada de ilegal (...). Ese audio no refleja ningún acto de corrupción, a mí jamás me van a sacar un audio con actos de corrupción, tengo autoridad moral”, precisó la congresista apepista. “No tengo vergüenza por ellos, pero sí indignación por la forma en cómo algunas personas se conducen y que sean del mismo partido que uno representa”, concluyó Camones. Video: Congreso TV