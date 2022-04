Karen Dejo no deja de ser noticia a nivel nacional, pese a mantenerse alejada de las cámaras. El programa de espectáculos de Magaly Medina siguió a la bailarina durante el fin de semana y la captaron junto a un joven de identidad desconocida. El video publicado en redes sociales muestra algunas imágenes adelanto de lo que se verá en el programa de la ‘Urraca’, la noche del lunes 18 de abril. “Karen Dejo a dos cachetes. En un solo fin de semana, ex chica reality se besa con joven Rey de Castro, pero termina en Chaclacayo con su empresario madurito”, narra la voz en off mientras pasan clips del ampay de la actriz. Video: Magaly TV, la firme