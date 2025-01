Peruana sorprende al bailar marinera junto a su gallo y usuarios reaccionan: “Baila mejor que yo”

Una peruana se viralizó en redes sociales tras compartir un singular video en el que muestra su talento para bailar marinera junto a un compañero inesperado: su gallo. La escena llamó la atención de miles de internautas, quienes no solo destacaron la gracia de la joven, sino también las sorprendentes habilidades de su mascota, que pareció seguirle el ritmo con destreza.

Este peculiar acto no tardó en generar reacciones divertidas y llenas de humor en las plataformas digitales.

Clip es viral. Foto: TikTok

Peruana sorprende al bailar marinera junto a su gallo

En el video de TikTok, grabado al aire libre, se observa a la joven mientras ejecuta con elegancia los pasos de la marinera, un baile tradicional peruano. Lo que sorprendió a todos fue que el gallo, lejos de quedarse quieto, comenzó a moverse al ritmo de la música. Con movimientos ágiles, la ave parecía imitar los pasos de su dueña, siguiéndola en cada giro y desplazamiento.

La escena desató aplausos virtuales por parte de los usuarios, quienes no podían creer la coordinación entre ambos. La joven, con una sonrisa, continuó bailando mientras su gallo daba pequeños saltos que parecían ensayados. En un momento, incluso se percibe una breve pausa en la que la mascota parece analizar los movimientos antes de retomarlos con energía. "No es solo un gallo, es un artista", bromeó uno de los espectadores al compartir el clip.

La conexión entre la bailarina y su compañero emplumado fue uno de los aspectos que más llamó la atención de los internautas, quienes compartieron el video rápidamente en redes sociales. Las reacciones en las plataformas digitales no se hicieron esperar, y cientos de comentarios inundaron el video con humor y creatividad.

"El gallo: si no bailo, me hacen caldo", bromeó un usuario. Otros quedaron impactados con la habilidad del ave: "Ese gallo sabe los pasos de la marinera norteña mejor que yo". Algunos comentarios no faltaron en hacer referencia a su técnica: "Te falta más coqueteo amiga, no estás a su nivel", "Sospecho que le quiso patear".

El inusual dúo se ganó la simpatía de muchos, quienes encontraron en esta escena un motivo para reír y apreciar la creatividad. Entre las frases más compartidas destacaron: "Por estas cosas pago el internet", "En Perú nunca te aburres" y "Faltó su vestimenta para completar el show". Aunque algunos señalaron que el gallo necesitaría un poco más de práctica, otros defendieron su talento.