Peruano revela el proceso de los globos con estampado y usuarios quedan atónitos: "¿En serio es uno por uno?"

Un singular oficio en Perú captó la atención en TikTok y dejó a muchos usuarios asombrados. Se trata del proceso de elaboración de globos con estampado, un elemento que, aunque perdió algo de protagonismo en los últimos años, sigue siendo importantes para cumpleaños y fiestas.

El video, que se volvió viral en redes sociales, muestra el minucioso trabajo manual que implica personalizar cada globo, generando admiración y respeto por este oficio.

Clip tiene 1 millón de visualizaciones. Foto: TikTok

Globos con estampado: un trabajo agotador

En el video compartido en redes sociales, un peruano muestra paso a paso cómo se realizan los globos estampados. La tarea requiere de dos personas: una de ellas infla cada globo con un motor, mientras la otra utiliza una plancha especial con tinta. Este aparato, al pasar un cartón sobre el globo inflado, imprime el diseño seleccionado. En esta ocasión, los globos llevaban un mensaje de “Feliz Año Nuevo” junto con figuras de racimos de uvas y botellas de champán, ideales para la temporada festiva.

Lo que más impactó a los usuarios fue la precisión y repetitividad del proceso. Cada globo pasa por el procedimiento hasta cinco veces para garantizar que el estampado quede perfecto.

La combinación de técnica, presión y coordinación entre los trabajadores es impresionante, y muchos no podían creer que el trabajo se hiciera globo por globo. Este nivel de personalización y detalle dejó claro que se trata de un proceso artesanal que requiere dedicación y habilidad.

"Desde hoy apreciaré más los globos"

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. “¿En serio es uno por uno? ¡Qué increíble trabajo!”, comentó un usuario asombrado. Otros destacaron lo exigente del proceso: “No me digan que así se hace, tremendo trabajo”.

Algunos aprovecharon para recalcar la importancia de valorar este tipo de trabajos: “Gracias por compartir el video para que la gente vea que realmente valen lo que cobran y no regateen, es un gran trabajo y merece respeto”. El video también despertó empatía y gratitud entre los espectadores. “Desde hoy apreciaré más los globos”, confesó un usuario, mientras que otro compartió su experiencia: “Yo trabajaba en estampados de globos y era un infierno”.

Otros simplemente se mostraron impresionados y agradecidos: “Duda desbloqueada”, “Sorprendente”. Sin duda, este vistazo al proceso artesanal de los globos estampados hizo que muchos reflexionaran sobre el esfuerzo detrás de estos detalles que alegran las celebraciones.