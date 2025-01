Rapero ‘2 Low’ se dispara en la pierna durante entrevista al intentar mostrar su arma en Estados Unidos

El fragmento del video de ‘2 Low’ circuló rápidamente en plataformas como X e Instagram, donde los usuarios no tardaron en comentar lo sucedido. Foto: Mike D podcast/ YouTube

Un inesperado momento capturó la atención de miles de usuarios en redes sociales luego de que un rapero, conocido como 2 Low, quien vive en Texas, sufriera un percance con un arma durante una transmisión en vivo. Lo que comenzó como una entrevista tranquila terminó convirtiéndose en un incidente que rápidamente se viralizó.

El suceso ocurrió en el programa de YouTube One on One con Mike D, donde el rapero participaba para hablar sobre su carrera y su experiencia en la industria musical.

¿Qué ocurrió durante la entrevista con 2 Low?

Todo transcurría con normalidad mientras el rapero compartía anécdotas sobre sus inicios y su trayectoria. Sin embargo, alrededor de los 47 minutos de la conversación, el ambiente cambió por completo.

En un momento inesperado, el rapero metió la mano en su bolsillo y, de forma accidental, se escuchó un disparo que causó desconcierto entre los presentes. Un destello fue visible a través de la tela de sus jeans, y el músico quedó inmóvil mientras evaluaba la situación.

Reacciones tras el disparo en plena entrevista

El presentador, Mike D, reaccionó visiblemente confundido, preguntando si alguien había resultado herido. Mientras tanto, una voz fuera de cámara intentaba tranquilizar a todos, asegurando que no había peligro.

El rapero, con evidente incomodidad, preguntó si los demás estaban bien y comentó que esperaba no haber sufrido una lesión grave. Posteriormente, el programa hizo una pausa para resolver la situación.

El fragmento del video de ‘2 Low’ circuló rápidamente en plataformas como X e Instagram, donde los usuarios no tardaron en comentar lo sucedido. Foto: Mike D podcast/ YouTube

El impacto del incidente en redes sociales

El fragmento del video circuló rápidamente en plataformas como X e Instagram, donde los usuarios no tardaron en comentar lo sucedido. Las reacciones variaron entre bromas sobre la torpeza del momento y críticas hacia la falta de precaución al manipular un arma.

Algunos comentarios sugerían que el rapero debería enfocarse en mejorar la seguridad al portar este tipo de objetos. Frases como “Opciones de funda, tal vez debería considerar eso” y “Nunca ganará una batalla de rap después de esto” se leyeron entre las respuestas más populares.

Declaraciones posteriores de los involucrados

Después del incidente, el presentador del programa publicó un breve mensaje en YouTube, aclarando que nadie había resultado herido y agradeciendo que la situación no pasara a mayores.

Por su parte, el rapero recurrió a Instagram para compartir su versión, señalando que el episodio había generado atención y que, de alguna manera, cumplió con su objetivo de captar miradas.

¿Quién es 2 Low y por qué estaba en el programa?

Antes del incidente, el rapero 2 Low hablaba sobre su historia personal y su ascenso en la industria musical. Con apenas 12 años, grabó su primera canción junto a los Ghetto Boys, y desde entonces ha mantenido su presencia en el género. Además, compartió detalles sobre su paso por prisión a los 15 años y cómo esas experiencias marcaron su estilo artístico.