Novios se casaron y llevaron a sus invitados al KFC: “Pollo frito, arroz y lentejas”

"No necesitas hacer una gran fiesta", resaltaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

Una pareja de recién casados en Ecuador decidió romper con las tradiciones y cambiar el tradicional banquete de bodas por una celebración en un restaurante de comida rápida. El inusual festejo, que tuvo lugar en un local de KFC, no tardó en llamar la atención y se viralizó en TikTok, donde miles de usuarios comentaron sobre esta original forma de celebrar el amor.

Novios celebraron su boda en KFC

La decisión, aunque sencilla, mostró que para ellos lo más importante era compartir con sus seres queridos sin importar el lugar ni el menú. El video de TikTok, compartido por la hermana de la novia, muestra a los recién casados llegando al local después de su matrimonio civil. La novia lucía un vestido blanco corto mientras posaba junto a su pareja, ambos sonriendo ante las cámaras.

Clip es viral. Foto: TikTok

En las imágenes, familiares e invitados se acomodaban en las mesas del restaurante mientras degustaban un menú compuesto por pollo frito, ensalada, arroz y lentejas. La escena fue tan espontánea como auténtica, dejando en claro que la felicidad no depende de los lujos.

Además, la publicación destaca una peculiaridad de los locales de KFC en Ecuador, cuya carta difiere de las de otros países latinoamericanos. Mientras en Perú el pollo frito suele acompañarse de papas fritas y ensalada, en Ecuador las opciones incluyen arroz y lentejas. En Colombia, la cadena ofrece arepas como acompañamiento, y en Chile, los comensales pueden disfrutar empanadas de queso. Esta particularidad fue un detalle adicional que los usuarios de redes sociales no dejaron de mencionar.

"No es necesario tanto lujo"

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar y reflejaron una diversidad de opiniones, aunque la mayoría aplaudió la sencillez de la pareja. "Yo en mi boda voy a dar una hora libre de almuerzo que vayan a comer en su casa y vuelven", comentó con humor un usuario. Otros destacaron que no es necesario un evento lujoso para ser feliz. "Yo me casé y solo fueron mis testigos, mis padres y hermanos, nadie más, un almuerzo en casa y somos muy felices", compartió otra persona.

Para muchos, el gesto de esta pareja fue una lección de lo que realmente importa en una boda: el amor y la compañía de los seres queridos. "El día que la gente entienda que lo único que importa es estar con las personas que quieres van a ser felices de por vida", escribió un usuario.

Otros resaltaron la importancia de evitar las críticas y enfocarse en el verdadero significado de la celebración: "No necesitas hacer una gran fiesta llena de gente que solo critica, es mejor estar con la familia que te quiere".