Familia peruana sorprende al llevar su olla de comida a la nieve en Europa: "No hay de qué avergonzarse"

"Soy peruana y mi familia hace eso y no me da vergüenza decirlo", reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

Una familia peruana residente en Europa decidió romper la monotonía de un frío día de invierno llevando un poco de su esencia cultural a las montañas cubiertas de nieve. Armados con ollas llenas de comida casera, se dispusieron a disfrutar de un día de entretenimiento al aire libre, demostrando que la tradición gastronómica no tiene fronteras.

El curioso hecho fue registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios.

Peruanos en Europa

El video de TikTok muestra a un grupo de peruanos rodeando ollas y recipientes con comida. En pleno entorno nevado, mientras los esquiadores pasan a lo lejos, la familia organiza su propio festín con platos típicos como arroz, papas y otros aperitivos. Algunos se encargan de servir los alimentos, mientras otros disfrutan de la calidez de la comida y la compañía.

En medio de risas y anécdotas, el video destaca la familiaridad y el espíritu de comunidad que caracteriza a los peruanos. "Cómo reconocer a un peruano en Europa" se lee en la descripción del video, un guiño humorístico que acompañó la publicación.

La escena también muestra cómo esta familia convierte un entorno helado y extranjero en un rincón cálido de hogar. Entre bromas y miradas cómplices, comparten no solo alimentos, sino también un sentido de identidad que trasciende la distancia. La nieve que otros aprovechan para esquiar se convierte para ellos en un escenario de unión y tradición, un recordatorio de que la cultura peruana siempre encuentra un lugar para florecer, incluso en las circunstancias más inesperadas.

Reacciones divididas en redes sociales

El video desató un intenso debate en redes sociales. Por un lado, muchos usuarios defendieron la acción de la familia, calificándola como una muestra de identidad cultural y de amor por las tradiciones.

Comentarios como "Mi familia es igualita, y no me da vergüenza decirlo" y "Los extranjeros llevan comida a sus picnics, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?" fueron recurrentes. Algunos incluso vieron en el gesto una reivindicación de las costumbres peruanas en un entorno ajeno.

Sin embargo, no faltaron críticas hacia la familia. Algunos usuarios consideraron inapropiado llevar ollas de comida a un lugar público en Europa, argumentando que "deberían respetar la cultura en cada país" o cuestionando la necesidad de hacerlo cuando existen opciones de restaurantes locales.

Otros, en cambio, destacaron que la clave está en mantener limpio el espacio y en no afectar el entorno. "Mientras todo se deje limpio, no hay de qué avergonzarse", comentó un usuario europeo que también defendió el derecho a disfrutar de un picnic, independientemente del lugar o la nacionalidad. "Yo soy europeo y también voy con mi táper a cualquier lado, no sé por qué tanta crítica", expresó otro usuario.

Así, la escena no solo dejó anécdotas, sino también un interesante debate sobre identidad, integración y respeto cultural en un mundo globalizado.