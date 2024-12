Un estudiante del colegio Independencia Americana de Arequipa le dio una contundente respuesta a la congresista María Agüero. El hecho se registró cuando la parlamentaria acudió a las instalaciones de la emblemática institución para tratar de calmar las críticas, luego de referirse sobre los escolares como "delincuentes". Pese a los fallidos intentos de mostrar su postura, la congresista fue expulsada a entre huevos y reclamos.

Muchos usuarios no pasaron por desapercibida la respuesta del alumno, manifestando que en todo momento se dirigió con respeto y dejó sin palabras a la integrante de Perú Libre. El hecho no tardó en viralizarse en redes sociales, como TikTok.

Video se viralizó rápidamente. Foto: TikTok

Escolar de Arequipa respondió a congresista María Agüero: "No somos delincuentes"

El último viernes 23 de agosto, María Agüero ingresó al colegio Independencia Americana, al parecer, sin previo aviso. Estudiantes, profesores y hasta padres de familia tomaron con mucha sorpresa su visita y se comenzó a escuchar arengas solicitando su retiro. Pese a todo, la parlamentaria llegó la dirección y trató de conversar con autoridades educativas. Pero sus intentos fueron en vano, decenas de padres, que preparaban una marcha contra la parlamentaria, se enteraron del hecho y no dudaron en confrontarla.

En ese contexto, un estudiante de la institución, quien ocupa el cargo como alcalde, dialogó con María Agüero y fue tajante con sus respuestas. Resaltó la gran historia que posee el colegio.

"Por favor, nosotros no somos delincuentes. En nuestra institución educativa salieron grandes laureles de ciencias, grandes laureles de deporte, nosotros no somos delincuentes", enfatizó.

En videos captados por medios locales, algunos de los presentes resaltaron que son estudiantes egresados de la 'I', pero que no son criminales.

Usuarios resaltaron la respuesta de escolar a María Agüero

Las declaraciones del estudiante no pasaron desapercibidas en redes, donde varios cibernautas resaltaron su serenidad en un momento tan tenso como el que se vivió en colegio Independencia Americana.

Municipalidad de Yanahuara la declaró persona no grata. Foto: La República

"Habla mejor que todos los congresistas juntos", "Muy educado", "Nunca permitas que te denigren, defenderse con argumentos y educación es el mejor golpe con guante blanco", "La nueva generación es más consciente, el Perú cambiará gracias a ellos", "No fue grosero, ni mucho menos faltó el respeto, defendió a su institución educativa con tremendo temple y argumento", "Me llena de orgullo este muchacho, felicidades", indicaron usuarios en TikTok.

María Agüero: ¿qué dijo sobre los colegios en Arequipa?

En una entrevista de 2021, una parlamentaria de Perú Libre confesó que no se sentía orgullosa de su origen arequipeño y que, durante su estancia en Estados Unidos, trataba de ocultar su procedencia. Además, mencionó que había ingresado a dicho país de manera ilegal.

"Cuando a mí me decían, ¿de dónde eres?, yo sentía ese cortocircuito y decía de dónde digo, porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequipeña, porque no me siento arequipeña", reveló en aquella entrevista.

Asimismo, en otro momento de la entrevista, la parlamentaria expresó desdén por el hecho de que sus hijos asistieran a los colegios nacionales Independencia Americana y Micaela Bastidas, ambos ubicados en Arequipa.

"La gente se horrorizaba porque decía, cómo los traes de Estados Unidos, de haber estudiado en Beverly Hills y los vas a llevar ahí, donde los ambulantes llevan a sus hijos, que cortan caras, son lesbianas y que son delincuentes", fueron estas palabras las que desataron la indignación en los padres de familia de dichas instituciones.