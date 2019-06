Vía Facebook: fiscal José Domingo Pérez es 'piropeado' en plena vía pública y divide las redes [VIDEO]

El genial piropo hacía el fiscal es algo que no te puedes perder. 'Piropo' se ha convertido en objeto de críticas. No hay duda que el fiscal peruano José Domingo Pérez, es uno de los personajes más famosos en el Perú por su lucha contra la corrupción, esto le valió recibir un 'piropo' de una mujer que pasaba por la calle mientras le realizaban una entrevista en vivo para algunos medios de comunicación locales.

En el video compartido en Facebook, podemos ver que el fiscal Domingo Pérez se encontraba hablando sobre su postura respecto a otorgar arresto domiciliario para los implicados en el Caso Lava Jato, cuando una mujer apareció y le soltó tremendo piropo que ya se ha vuelto viral y ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales donde el hecho ha generado polémica.

La curiosa escena se compartió en Facebook y generó todo tipo de comentarios en los usuarios. Tal como se nos reveló en este video viral de Facebook, el fiscal José Domingo Pérez se encontraba en entrevista en vivo hablando sobre el ingreso de personas a oficinas lacradas y sobre la propuesta para otorgar arresto domiciliario para los implicados en casos de corrupción, cuando una mujer apareció y le dijo ‘papacito’.

En el video de Facebook, se pudo ver la reacción que tuvo el fiscal peruano quien no se inmutó frente a este hecho y además siguió hablando sobre estos temas de interés nacional en el cual fue consultado por los hombres de prensa de distintos medios locales.

Las reacciones en Facebook fueron diversas ya que por un lado algunos ‘coincidieron’ con la mujer al afirmar que el fiscal era “atractivo”, mientras que otro usuarios cuestionaron el hecho por ser inapropiada esta actitud y consideraron el hecho como un “acoso”.

"Mi fiscal, tú fiscal, nuestro fiscal", "¿Esto no sería calificado como acoso?", "Qué distinto es cuando le sucede a un hombre y no a una mujer", "Una falta de respeto de esa señora ante un hombre tan serio como mi fiscal Domingo Pérez", "No la culpo, yo hubiera hecho lo mismo"; fueron algunos de los comentarios divididos que se logró recoger de esta publicación de Facebook, la cual ha generado todo tipo de reacciones.

Aquí te dejamos el video con este inesperado ‘piropo’ que lanzó esta señora, quien luego de halagarlo en plena entrevista televisada. Como se podrá apreciar el fiscal José Domingo Pérez no se molestó por este 'piropo', pero tampoco lo celebró, algo que no ha pasado desapercibido por sus fans quienes no dudaron en mostrarle su respaldo.

Te dejamos dicho material en el que como podrás apreciar el fiscal peruano estuvo dando algunos alcances sobre el Caso Lava Jato cuando fue 'halagado' por esta mujer que pasaba por dicho lugar.

Como se comentó en Facebook, este hecho ocurrió en un noticiero local, donde el fiscal peruano José Domingo Pérez fue entrevistado en plena vía pública y recibió este 'cariño' de esta señora. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Le gritan "papacito" a fiscal José Domingo Pérez en plena entrevista 😂😂😂 pic.twitter.com/bYqX1B1sm4 — Alberto B. (@bottonprensa) 27 de febrero de 2019

Como se recuerda, en Facebook el iscal peruano José Domingo Pérez tiene un 'club de fans' en el que constantemente le dedican algunas publicaciones en las que resaltan su trabajo en el caso Lava Jato y su aspecto físico.

El pasado mes de octubre, la foto del fondo de pantalla de una joven se volvió viral, cuando miles de usuarios vieron que estaba decorado con fotos del fiscal José Domingo Pérez. Aquí te dejamos la imagen que se hizo viral.

Aquí te dejamos la canción que le dedicó una mujer al fiscal José Domingo Pérez en Facebook.

Aquí otro video en el que también se pudo constatar dicho acontecimiento que se suscitó cuando el fiscal José Domingo Pérez daba una entrevista en la vía pública. El hecho fue compartido en Facebook en el 'club de fans' que tiene el hombre de leyes.