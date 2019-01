Facebook viral: graban conmovedora escena de gatos que se odiaban, pero ahora son amigos [VIDEO]

Muchos se conmovieron. Una tierna escena protagonizada por dos adorables gatos se ha vuelto viral en Facebook, luego de que el dueño de ambos felinos decidiera compartir el video que muestra a sus mascotas reconciliándose, ya que se odiaban mucho, pero ahora son muy unidos.

Según detalló el autor del video, que dio la vuelta al mundo gracias a Facebook, ambos gatos son adoptados; sin embargo, uno de ellos (el de la izquierda) tiene más tiempo viviendo con él y era el engreído de la casa antes que el otro minino llegue.

Aunque al comienzo se llevaban muy mal, con el tiempo ambos gatos terminaron desarrollando una amistad que dejó sin palabras al dueño, quien está seguro que la actitud de sus mascotas cambió luego de este video que se hizo viral en Facebook.

De acuerdo al dueño de los gatos, estaba cansado de las constantes peleas entre sus mascotas, por lo que quiso ver si podían compartir un plato con leche. Por ese motivo, instaló una cámara muy cerca a su comida y los llamó para que vengan a comer.

Como podrás apreciar en el video de Facebook, que tiene más de 15 millones de reproducciones, el primero en llegar fue el gato que llevaba más tiempo con él, quien solo atinó a beber la leche que su dueño muy amablemente le había dejado.

Luego de unos segundos llegó el otro gato, quien al ver que no tenía un plato con leche propio, solo atinó a quitarle el suyo a su rival, quien se sorprendió con esto, pero en vez de reaccionar violentamente solo jaló el plato hacia su lado.

Esto no le gustó al otro gato, quien volvió a jalar el plato hacia si mismo, pero rápidamente se quedó sin nada, ya que el felino que llevaba más tiempo en la casa decidió sacar de su alcance la leche y comenzó a beber rápidamente.

Al ver el video, el dueño del gato pensó que el felino con más tiempo en la casa había ganado la pelea; sin embargo, quedó impactado con el conmovedor gesto que tuvo su mascota con el nuevo felino que llegó a vivir con ellos, algo que tocó a miles en Facebook.

Si te fijas bien en este video viral, el gato con más tiempo en la casa entiende que su compañero también tiene mucha hambre, por lo que decide regresarle el plato para que también pueda comer. Al notar esto, el agradecido felino toma un poco de leche y se lo regresa nuevamente.

Este gesto de amistad entre ambos gatos dejó sin palabras al dueño, quien no dudó en compartir el video en las redes sociales, donde las imágenes no tardaron en hacerse virales, ya que muchos amantes de los animales, especialmente de los gatos, no dudaron en compartir el viral en Facebook.

Mira aquí el video original de Facebook.