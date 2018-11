Facebook y Twitter: Mark Vito es blanco de graciosos memes y reacciones por sus declaraciones

En Facebook y Twitter, Mark Vito, esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está en el ojo de la tormenta y ha sido blanco de memes y reacciones tras brindar unas polémicas declaraciones en su audiencia.

El último miércoles, Mark Vito se presentó ante el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, cuando tuvo oportunidad de defenderse su confesión fue usado para memes en Facebook.

“Si estoy aquí por ser esposo de ese mujer tan valiente, que me declaren culpable, que no solo me den prisión preventiva, sino cadena perpetua. No van a lograr que deje de amar ni apoyarla. Mi libertad se puede quitar pero mi corazón no”, expresó Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori.

Esto fue suficiente para que las palabras de Mark Vito en la audiencia fuera comentado por miles de usuarios en Facebook y Twitter, además otros se animaron a crear divertidos memes, donde le colocaron frases de canciones.

“Definitivamente quisiera un crush como Mark Vito ... Que diga que su único delito es amar a Keiko”, “yo también quiero un hombre que me quiera como Mark Vito quiere a Keiko”, “ese guión está como para la rosa de Guadalupe, solo falta el viento en la cara de Mark Vito”, son algunos de los comentarios que se colocaron en Twitter.

Cabe resaltar, que el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación al esposo de Keiko Fujimori por presuntamente almacenar información por el caso de cocteles del partido de Fuerza Popular.

Aquí te compartimos algunas reacciones de usuarios en Twitter, que no perdieron la ocasión de crear graciosas frases.

Después de escuchar la declaración de Mark Vito, JusticiaTV decide cambiar de logo pic.twitter.com/vunTo5G1HB — Memorex📺® (@RecuerdosPeru) 21 de noviembre de 2018

Hay una mujer que domina mis sentidos sólo con negociar con Odebrecht y como a mi también a un aprista esto le puede suceder 🎶🎶🎶

Aventura ft. Mark Vito

Fuji bachata #AmoComoMark pic.twitter.com/hS3qtUx0mO — Cristian Rebosio 💚 (@crebosio95) 21 de noviembre de 2018