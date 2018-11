Twitter: joven es interrumpida de la peor forma por su gato cuando daba entrevista en vivo [VIDEO]

A un gatito no se le ocurrió peor momento para pedirle cariño a su dueña mientras ella daba una entrevista en vivo para un canal de televisión. En Twitter se ha hecho viral las imágenes donde se ve a la joven siendo interrumpida por su mascota frente a miles de espectadores.

El épico momento ha dado la vuelta al mundo gracias a las redes sociales. El gato de la entrevistada, Julissa Arce, se entrometió de la peor forma en la transmisión dejando hasta a la periodista del medio 'Channel 4 News'. El incidente no tardó en viralizarse. A través de Twitter, internautas replicaron la captura de la escena que ellos mismo grabaron desde sus televisores.

Julissa Arce, defensora de los derechos de los inmigrantes, declaraba para el medio de comunicación sobre los planes de Donald Trump para acabar con la ciudadanía desde el nacimiento, cuando su gato se metió en la entrevista e invadió toda la pantalla.

El trasero y cola del felino cubrió el rostro de su dueña en vivo. El animal se ha convertido en famoso en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde los internautas que estuvieron pendientes del noticiero hicieron viral el incidente.

Este hecho fue comparado con el mismo incidente que tuvo Robert Kelly, o más conocido como "BBC Dad" en las redes sociales. Él protagonizó el mismo hecho, pero no con sus mascotas, sino con sus dos hijos pequeños. Robert daba una entrevista sobre el juicio político de la presidente de Corea del Sur cuando sus hijos lo interrumpieron.

Aquí el épico momento que se ha hecho viral en Facebook y Twitter:

The poise of @julissaarce on Channel 4 News just then. pic.twitter.com/Gac1g3QmEk