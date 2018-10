YouTube: Gallo le quiso quitar la comida a un gato hambriento y ocurre extraño fenómeno

Un muchacho le dejó comida a su querido gato y luego procedió a ver televisión en la comodidad de su sala. A los pocos minutos escuchó que su mascota estaba emitiendo fuertes maullidos. Esto lo asustó demasiado, motivo por el que salió corriendo para ver lo que estaba sucediendo con el minino, sin imaginar que se toparía con una escena inédita. ¿De qué se trata? En la siguiente nota te contamos todos los detalles sobre el más reciente video viral de YouTube.

Tal y como se observa en el video viral de YouTube, el gato no podía comer tranquilo porque a su lado había un gallo, quien quería que el minino le invitara sus alimentos. En un primer momento, el gato no quise darle la comida a la ave, a tal punto que le lanzó fuertes arañazos; sin embargo, esto no fue impedimento para que el gallo continuara insistiendo.

"Mi gato estaba comiendo de lo más tranquilo y de pronto lo interrumpió este gallo. Pensé que mi mascota no le iba a invitar su comida, pero a los pocos segundo le regaló todo el plato", manifestó el dueño del minino en la leyenda del video viral de YouTube.

¿Cómo terminó todo? De acuerdo al video viral de YouTube, el gallo se salió con la suya ya que el gato le regaló todo su plato de comida. Incluso le dejó el taper en el que había agua.

Este video viral sorprendió a más de uno y esto se ve reflejado en la caja de comentarios. "Los animales nunca dejan de impactarnos. Al inicio le costó soltar su comida, pero luego accedió al pedido del gallo", manifestó un usuario de YouTube.

Cabe mencionar que hasta el momento, el video viral tiene más de 9 millones de reproducciones, cerca de medio millón de likes y cientos de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: