Facebook: hombres pelean por un asiento en el metro y terminan en insólita escena [VIDEO]

La actitud de dos pasajeros mexicanos ha dado la vuelta al mundo, y no precisamente por el buen comportamiento. Video de Facebook muestra a los hombres discutiendo porque no querían cederse el asiento. La terquedad de los personajes por ir cómodos dentro del un conocido Metro de la ciudad de México. Las imágenes no dejan de circular en las redes sociales.

En el video viral se ve a dos hombres sentados en el mismo asiento del transporte público discutiendo quién se debe ir parado y quién debe ir sentado. En Facebook, los usuarios quedaron indignados al ver las imágenes, los mismo sucedió con el resto de pasajeros que presenciaron la gresca.

El penoso accionar de estos hombres fue compartido en Facebook, y ya circula en otras redes sociales. El clip fue grabado por uno de los pasajeros de una concurrida línea del Sistema de Transporte Colectivo.

La disputa del asiento terminó de una forma inesperada, unos de los sujetos decidió estirar su brazo sobre la espalda de su contrincante, luego le pide un mínimo de espacio para acomodar su mochila.

La escena del video viral terminó con los dos hombres compartiendo el asiento, para que eso sea posible ambos tuvieron que abrazarse y viajar por varios minutos así frente a la mirada silenciosa del resto.

El registro colgado en Facebook cuenta con más de 300 mil reproducciones y miles de compartidos. Algunos usuarios tomaron con humos esta disputa de tronos llenando la caja de comentarios de la publicación con curioso mensajes.

