Facebook viral: ¿el aguaje te vuelve gay? vendedora peruana destruye el mito [VIDEO]

Quedarás impactado. El aguaje es una fruta deliciosa; sin embargo, muchas personas creen que te hace homosexual. Al escuchar este mito, una vendedora peruana no dudó en destruirlo con un contundente mensaje que fue grabado y subido a Facebook, donde el video causa sensación.

Pese a que es solo un mito, miles de personas lo creen y incluso evitan consumir esta fruta, por el temor a empezar a tener tendencias homosexuales. Armándose de valor, un joven decidió preguntarle a una vendedora y obtuvo una inesperada respuesta.

El material audiovisual, subido a Facebook por 'Cima TV Perú', nos presenta a una ambulante peruana que está vendiendo varias frutas en la calle, entre ellas se encuentra el delicioso aguaje, el cuál ella estaba ofreciendo a 5 por 1 nuevo sol.

"¿Sale con su salcita verdad?", pregunta el autor del video, que superó las 222 mil reproducciones en Facebook. Al escuchar esta pregunta, la mujer brinda una respuesta afirmativa; sin embargo, queda sorprendida con la segunda pregunta del joven.

"Señora me han dicho que cuando uno come aguaje se vuelve homosexual", señala el joven. Al oír estas palabras, la vendedora ambulante no dudó en darle una lección al sujeto que creía esta tonto mito que se expandió gracias a Facebook y otras redes sociales.

