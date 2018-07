Hombre recrea accidentalmente el meme del "novio distraído" y se hace viral [FOTOS]

De la ficción a la realidad. Seguro recuerdas el meme del "novio distraído", en su fiel versión y sus recreaciones que rondan por Facebook y demás redes sociales. Esta vez dos amigas captaron en su sesión de fotos casera, a un hombre recrear por accidente el divertido meme, compartieron la foto en Twitter y en pocos segundos desplazó a la original.

Trishna, que vive en Sudáfrica, fue la modelo que posaba mientras disfrutaba de un helado, y al finalizar la jornada, revisó las tomas con su amiga y descubrieron que habían recreado accidentalmente una escena que era igual al dichoso meme.

"Al azar me sacó un par de fotos. Más tarde, nos desplazamos por las fotos y notamos a la pareja de fondo" "¡Inmediatamente notamos la similitud entre la imagen y el meme!; explicó Trishna al portal Buzzbeed.

Un hombre, sin imaginar que se convertiría en el protagonista real del peculiar meme, fue captado mientras veía a la modelo en la sesión fotográfica y a la vez cogía de la mano a su novia. El hecho sucedió mientras Trishna paseaba por las calles de Venecia, en Italia.

La amiga Amahle fue quien subió la foto a Twitter y pronto se viralizó en la red. El accidente fue compartido más de 200 mil veces y tuvo cerca de mil comentarios.

Yall my friend was just tryna take a pic with her ice cream but something about it looked too familiar sdjkjjsj 💀💀 pic.twitter.com/RRoe8B2IZ9