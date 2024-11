Hidrogel o vidrio templado: ¿qué mica es mejor para proteger la pantalla de nuestro celular?

Las micas de hidrogel no son tan recomendables. Foto: composición LR / Amazon / Mercado Libre

La mayoría de personas que compra un teléfono inteligente, sea Android o iPhone, también suele adquirir accesorios que le ayuden a proteger su inversión. Además de escoger una carcasa de silicona que resguarde la parte trasera, muchos deciden colocar una mica en la pantalla para prevenir daños por golpes o caídas accidentales.

En la actualidad, existen dos tipos de micas protectoras que puedes usar en tu celular. Las más comunes son las de vidrio templado y han sido las favoritas de millones durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, otro tipo de mica (de hidrogel) se han vuelto muy populares en las redes sociales. ¿En qué se diferencian?

¿Cuáles son las ventajas de las micas de vidrio templado?

Las micas de vidrio templado se caracterizan por su superficie rígida y cristalina que mantiene una excelente nitidez visual y nos brinda una sensación táctil similar al vidrio original de la pantalla. Además, este protector tiene una alta resistencia, ya que es capaz de absorber impactos y caídas, evitando que el panel sufra daños graves.

Tienen un grosor que varía entre 0.3 y 0.6 mm, lo que aumenta ligeramente el grosor de tu smartphone. Una de sus desventajas es que suele ensuciarse con facilidad, así que deberás limpiarla frecuentemente. Finalmente, no se recomiendan para dispositivos con pantallas de bordes curvos, ya que no se adhieren correctamente.

¿Cuáles son las ventajas de las micas de hidrogel?

Las micas de hidrogel, por su parte, son más delgadas que las de vidrio templado (0.02 mm de grosor), por lo que tu celular no se volverá más voluminoso. Asimismo, pueden instalarse en cualquier teléfono inteligente, incluso en aquellos que tengan pantallas con bordes curvos, y no se formarán las clásicas burbujas de aire en la pantalla.

Dado que son fáciles de fabricar, gracias a máquinas especializadas que las cortan a medida, muchos vendedores intentarán convencerte de usarlas. Algunos incluso podrían afirmar que, además de resistir arañazos, golpes y caídas, también tienen la capacidad de "autorrepárarse". Sin embargo, esta característica está exagerada.

Las micas de hidrogel tienen varias desventajas. Por ejemplo, no son tan resistentes como las de vidrio templado, por lo que, si tu teléfono se cae desde una gran altura, la pantalla podría dañarse. Y si no resulta afectada, probablemente no será gracias a la mica, sino a que la misma pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass.

Otro punto en contra de las micas de hidrogel es que reducen la nitidez de la pantalla y muchas de ellas tienen un acabado gomoso que no gusta a la mayoría de personas. Finalmente, muchos usuarios han reportado que, tras haber instalado este protector, el sensor de huellas de la pantalla, deja de funcionar o tiene problemas para desbloquear.