¿Es bueno o malo usar la laptop enchufada todo el tiempo? Esto podría pasarle a su batería

Todas las laptops, sin importar su marca, vienen con una batería integrada que nos permite usarla por varias horas, aunque no esté enchufada a la corriente. Pese a que los usuarios pueden disfrutar de varias horas de autonomía, muchos tienen la costumbre de utilizar su computadora portátil conectada todo el tiempo. ¿Es recomendable hacerlo? Aquí resolveremos tu duda.

Actualmente, muchas personas han notado que el rendimiento de sus laptops suele disminuir significativamente cuando la batería está baja. Por ese motivo, la mayoría prefiere mantenerlas siempre enchufadas, sobre todo cuando realizan tareas exigentes como jugar videojuegos, editar videos, trabajar mientras escuchan música, entre otras actividades similares.

¿Puede sobrecargarse la batería por estar siempre enchufada?

Un mito común sobre las laptops sostiene que no es recomendable mantenerlas enchufadas todo el tiempo, ya que esto podría causar que la batería se sobrecaliente. En consecuencia, esta pieza podría dañarse a largo plazo o, en el peor de los casos, podría provocar una explosión que genere un incendio o ponga en peligro tu seguridad. ¿Es esto cierto?

Si temes que tu laptop explote, puedes estar tranquilo, ya que todos los dispositivos electrónicos modernos (incluidos los teléfonos inteligentes, tablets, entre otros) cuentan con un mecanismo que detiene el proceso de carga cuando detecta que la batería alcanzó su capacidad máxima. Es decir, cuando la batería llega al 100%, deja de cargarse, aunque siga enchufada.

¿Qué ocurre cuando usas una laptop siempre enchufada?

Ya hemos aclarado que la batería no se sobrecalentará ni explotará por tener tu laptop enchufada todo el tiempo. Sin embargo, esta práctica sí podría generar un problema. Según fabricantes como Apple, HP y Microsoft, mantener la computadora portátil siempre conectada a la corriente puede acelerar el proceso de degradación de la batería. ¿En qué consiste esto?

Las baterías de iones de litio, presentes en laptops, teléfonos móviles y otros dispositivos modernos, tienen una vida útil limitada. No importa cuánto cuidemos nuestro equipo, eventualmente será necesario reemplazar la batería. Por lo general, este tiempo abarca varios años; sin embargo, si aceleramos el proceso de degradación, la necesidad de reemplazo llegará antes.

Es decir, mantener tu laptop enchufada todo el tiempo puede hacerla perder su capacidad de almacenamiento de energía. Como resultado, la computadora portátil se apagará tan pronto como la desenchufes, ya que no podrá mantener carga. En casos menos graves, puede que la batería se agote en tiempo récord, aunque no hagas casi nada, algo que no sucedía al principio.

Por ese motivo, muchos expertos recomiendan no mantener tu laptop siempre conectada, a menos que estés haciendo tareas que demanden muchos recursos. Además, sugieren usarla en un lugar bien ventilado para evitar que se sobrecaliente. Finalmente, también aconsejan que la carga se mantenga entre el 20% y 80% para evitar tantos ciclos de carga.