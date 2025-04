Compra un disco duro "nuevo", pero al conectarlo encuentra información que vale miles de dólares

Las compras por internet pueden ser toda una caja de sorpresas, ya que estamos expuestos a posibles estafas. Aunque muchos vendedores aseguran que sus productos son nuevos y sellados, no siempre dicen la verdad. A veces, lo que recibimos en nuestra vivienda resulta ser algo completamente diferente a lo que vimos publicado en la web.

Actualmente, comprar productos tecnológicos en internet es arriesgado, ya que podrían ser imitaciones chinas o artículos usados. Hace poco, se viralizó un curioso caso en redes sociales. Resulta que un joven conectó su nuevo disco duro SSD, sin imaginar que alguien lo había usado antes, e incluso contenía archivos valiosos en su interior.

¿Qué había dentro del disco duro?

El disco duro de 1 TB, que fue adquirido como nuevo, no estaba vacío como era de esperar. Al conectarlo, el comprador descubrió que 800 GB de su capacidad ya estaban ocupados por archivos. No obstante, estos no eran archivos cualquiera, sino programas que, según la comunidad de Reddit, tenían un valor considerable en el mercado.

La historia fue compartida en Reddit por el usuario "All-Seeing_Hands", quien relató cómo su disco duro SSD recién comprado vino con una “sorpresa”. En lugar de estar vacío, contenía una serie de programas valiosos, como Kontakt, un software de creación musical, y Reaktor, ambos softwares valen miles de dólares.

Este hallazgo fue un giro inesperado para el comprador, quien no dudó en compartir su experiencia en Reddit. Lo que parecía ser una compra común y corriente se convirtió en un misterio. Al parecer, alguien había dejado estos programas en el disco SSD, lo que hizo que el usuario le preguntara a la comunidad por sus teorías.

Esto había dentro del disco duro SSD. Foto: Reddit

¿Cómo reaccionó la comunidad de Reddit?

Los usuarios de Reddit reaccionaron rápidamente, ofreciendo diversas teorías sobre cómo esos archivos llegaron al disco duro. Algunos sugirieron que los programas podían ser pirateados, lo que implicaría que el disco estaba comprometido y no serviría sin una clave de activación adecuada, como iLok.

Otros, sin embargo, pensaron que el disco había sido devuelto por otro comprador, pero que este se olvidó de borrar su información. Esto levantaría la sospecha de que el vendedor no revisó el contenido antes de volver a empaquetarlo. En este caso, el disco duro no sería “nuevo” como se había prometido.

Sin embargo, algunos usuarios fueron más allá en sus teorías. Plantearon la posibilidad de que esos archivos estuvieran deliberadamente ocultos para atraer la curiosidad del comprador. Esta estrategia, de ser cierta, podría haber sido una forma de lograr que el disco se usara, permitiendo la instalación de virus u otros programas maliciosos.