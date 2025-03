¿Por qué no conviene darle tu iPhone usado a Apple para obtener un 'descuento' al comprar uno nuevo?

Cuando una persona compra un nuevo smartphone, por lo general, suele vender su teléfono antiguo. Esto con el objetivo de obtener un poco de dinero que le sirva para pagar el nuevo celular. No obstante, algunos usuarios prefieren regalarlo a un familiar o amigo, mientras que otros optan por guardarlo para utilizarlo en caso de emergencia.

En la actualidad, muchos fabricantes de celulares cuentan con programas ( Apple Trade In, por ejemplo) que te permiten obtener un descuento en sus modelos más recientes; sin embargo, hay una condición: tendrás que dejar tu teléfono usado. Aunque muchas personas creen que es una buena opción, lo cierto es que no es tan conveniente.

¿Qué es Apple Trade In?

Lanzado en 2013, Apple Trade In es un programa que te permite vender tus dispositivos usados a la misma Apple. No solo podrás ofrecer tu iPhone viejo, también otros productos como iPad, Apple Watch, MacBook, incluso algunos celulares Android, como el Samsung Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro, OnePlus 11, entre otros equipos.

Vale resaltar que el precio que Apple te pagará dependerá de varios factores. Uno de ellos es el modelo del iPhone, ya que los más recientes tienen un mayor valor en comparación con las versiones más antiguas. Además, la cotización variará, dependiendo el estado de tu dispositivo. Es decir, si el celular está en perfectas condiciones, el valor será mayor.

En su página web oficial, los usuarios pueden realizar una cotización eligiendo el modelo de iPhone y especificando los detalles de su estado. Tras una breve evaluación, Apple mostrará el monto máximo que está dispuesto a pagar. Sin embargo, si se trata de un modelo muy antiguo o que tiene daños significativos, no ofrecerá nada e invitarán a reciclarlo con ellos.

¿Cuánto dinero te paga Apple por tu iPhone viejo?

Si tienes un iPhone 15 o cualquier modelo anterior, puedes entregarlo a Apple como parte de pago para adquirir un dispositivo más reciente, como el iPhone 16. A continuación, te mostramos los precios que la compañía ofrece por cada modelo. Sin embargo, debes saber que esos valores representan el máximo posible. Te pueden dar menos si tu equipo presenta signos de desgaste o daños.

iPhone 15 Pro Max: Hasta US$ 630

Hasta US$ 630 iPhone 15 Pro: Hasta US$ 500

Hasta US$ 500 iPhone 15 Plus: Hasta US$ 440

Hasta US$ 440 iPhone 15: Hasta US$ 400

Hasta US$ 400 iPhone 14 Pro Max: Hasta US$ 450

Hasta US$ 450 iPhone 14 Pro: Hasta US$ 380

Hasta US$ 380 iPhone 14 Plus: Hasta US$ 300

Hasta US$ 300 iPhone 14: Hasta US$ 290

Hasta US$ 290 iPhone SE (3.ª generación): Hasta US$ 100

Hasta US$ 100 iPhone 13 Pro Max: Hasta US$ 370

Hasta US$ 370 iPhone 13 Pro: Hasta US$ 300

Hasta US$ 300 iPhone 13: Hasta US$ 250

Hasta US$ 250 iPhone 13 mini: Hasta US$ 200

Apple paga entre 45 y 630 dólares por los iPhone usados. La diferencia tendrás que pagarla tú. Foto: Apple

iPhone 12 Pro Max: Hasta US$ 280

Hasta US$ 280 iPhone 12 Pro: Hasta US$ 220

Hasta US$ 220 iPhone 12: Hasta US$ 170

Hasta US$ 170 iPhone 12 mini: Hasta US$ 120

Hasta US$ 120 iPhone SE (2.ª generación): Hasta US$ 50

Hasta US$ 50 iPhone 11 Pro Max: Hasta US$ 180

Hasta US$ 180 iPhone 11 Pro: Hasta US$ 150

Hasta US$ 150 iPhone 11: Hasta US$ 130

Hasta US$ 130 iPhone XS Max: Hasta US$ 120

Hasta US$ 120 iPhone XS: Hasta US$ 90

Hasta US$ 90 iPhone XR: Hasta US$ 100

Hasta US$ 100 iPhone X: Hasta US$ 60

Hasta US$ 60 iPhone 8 Plus: Hasta US$ 60

Hasta US$ 60 iPhone 8: Hasta US$ 45

¿Por qué no conviene venderle a Apple tu iPhone viejo?

Muchas personas se entusiasman tanto con la llegada de un nuevo modelo de iPhone que, sin pensarlo demasiado, entregan su dispositivo de la generación pasada como parte de pago. Esta opción no siempre es la más conveniente, ya que Apple suele ofrecer un valor muy bajo por el equipo, así esté en excelentes condiciones.

En muchos casos, podrías obtener más dinero vendiéndolo directamente a un tercero o a través de una plataforma en línea. Por ejemplo, si tienes un iPhone 15 Pro Max de 1 TB que compraste por 1.599 dólares (precio de Estados Unidos), Apple solo te ofrecerá 630 dólares por él. Esto significa que perderías 969 dólares al venderlo, así el iPhone esté en buen estado.

Además, los de Cupertino suelen revender muchos de los iPhone que los usuarios entregan a través del programa Apple Trade In. Cuando los reciben, verifican que no tengan desperfectos, realizan reparaciones si es necesario y luego los ponen nuevamente a la venta. Sin embargo, no los comercializan como iPhone nuevos, sino como iPhone refurbished (reacondicionados).

En cualquier caso, la decisión final la tienes tú. Si no encuentras un comprador para tu iPhone usado o no dispones de tiempo para publicarlo en alguna plataforma, puedes optar por entregárselo a Apple como parte de pago. Una vez que la compañía te ofrezca una cotización, solo tendrás que cubrir la diferencia para adquirir un nuevo dispositivo.