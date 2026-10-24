Falso pasajero lleva a mototaxista hasta una emboscada y sicario lo asesina en San Juan de Lurigancho La Policía investiga si el asesinato está relacionado con el cobro de cupos a mototaxistas de San Juan de Lurigancho. El crimen sería el segundo ataque mortal registrado en la zona en menos de una semana.

Giancarlos Alva Herrera (33), mototaxista del distrito de San Juan de Lurigancho, fue asesinado a balazos en una emboscada en la que habrían participado dos sicarios.

El crimen ocurrió la noche del último viernes 23 de octubre cuando un falso pasajero abordó su mototaxi cerca del paradero 7 de la zona de Huáscar y lo condujo hasta el sector de Abril, un lugar oscuro y poco transitado. Allí, el vehículo se estacionó y, minutos después, apareció un sujeto vestido con buzo y gorra. El hombre se acercó a la ventana del conductor y le disparó a quemarropa.

Video destacado ¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tras disparar, el sicario huyó del lugar. Detrás de él escapó el falso pasajero, quien habría conducido a la víctima hasta el punto donde se produjo el ataque. Ambos sujetos se dieron a la fuga, mientras los vecinos que se encontraban cerca presenciaron la escena y corrieron para ponerse a salvo al escuchar los disparos.

El crimen ha generado preocupación entre los residentes de la zona, pues sería el segundo asesinato registrado en menos de una semana. Días antes, otro hombre fue atacado a balazos a pocos metros de ingresar a su vivienda, también en San Juan de Lurigancho.

Alva Herrera deja dos hijos menores de edad. La Policía Nacional investiga el caso para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. Entre las primeras hipótesis figura un posible vínculo con el cobro de cupos a los mototaxistas que trabajan en el sector.