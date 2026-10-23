“Podemos avisar con cuatro, cinco o seis horas”: Gobierno insiste con evacuación ante avenidas de agua por El Niño El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció mapas con la ubicación de futuros albergues y un protocolo para alertar a algunos ciudadanos en el norte del país. Sin embargo, reconoció que en zonas de Lima como Chosica y Chaclacayo será más difícil advertir a tiempo a la población asentada en quebradas.

El Gobierno peruano implementa herramientas preventivas ante las lluvias intensas relacionadas con El Niño. Se publicarán mapas de albergues para facilitar la evacuación en emergencias. | Difusión

El Gobierno peruano implementa herramientas preventivas ante las lluvias intensas relacionadas con El Niño. Se publicarán mapas de albergues para facilitar la evacuación en emergencias. | Difusión

El Gobierno prepara nuevas herramientas de prevención ante el escenario de lluvias intensas asociado al fenómeno El Niño. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció que en los próximos días se publicarán mapas con la ubicación de los futuros albergues para que la población conozca con anticipación a dónde acudir si ocurre una emergencia. “En los próximos días sacaremos mapas de donde estarán los futuros albergues que vamos a colocar para que la población sepa hacia adónde ir en caso ocurra una emergencia”, señaló el titular del Midagri.

El Ejecutivo también presentará un protocolo para comunicar a la ciudadanía la llegada de avenidas de agua. Según explicó Vinelli, el tiempo de anticipación dependerá de las características de cada zona y de la capacidad de monitoreo instalada en las partes altas de las cuencas. “Hay algunos puntos, como las regiones del norte, en las que podemos avisar con cuatro, cinco o seis horas de anticipación, porque tenemos unos medidores en la parte alta de la cuenca”, explicó.

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El funcionario pidió a la población conocer estos mecanismos y actuar con rapidez ante una alerta. No obstante, el propio Gobierno reconoció que este margen de prevención no será uniforme en todo el país.

Lima tendrá mayores dificultades para alertar a población en quebradas

Vinelli señaló que en Lima existen sectores donde resulta más complicado advertir oportunamente sobre una emergencia, debido a que parte de la población se ha asentado en quebradas o en sus zonas altas. Mencionó específicamente a Chosica y Chaclacayo. “En otros lugares, como en Lima, es difícil poder avisarle a la población porque se ha asentado en medio de la quebrada o en la parte alta”, sostuvo.

Para estos sectores, el Midagri trabaja en otro tipo de indicador que permita identificar el riesgo y emitir una advertencia. El ministro sostuvo que el Gobierno está preparando “todas estas herramientas” debido al escenario que enfrenta el país y remarcó que la respuesta ante una emergencia no dependerá únicamente de la capacidad estatal. “Para salir con el menor impacto posible, se requiere no solamente de nuestra capacidad de respuesta, sino también del compromiso de la población de tomar estos mensajes y actuar rápidamente”, afirmó.

Gobierno advierte posible riesgo para el abastecimiento

Otro de los puntos abordados por Vinelli fue el abastecimiento de alimentos. El ministro aseguró que, por el momento, no existe desabastecimiento y señaló que las autoridades monitorean diariamente el ingreso de productos a Lima.

De acuerdo con sus declaraciones, a la capital ingresan normalmente entre 7.000 y 8.000 toneladas de alimentos al día. Sin embargo, reconoció que el panorama podría cambiar si las lluvias provocan daños en carreteras o puentes e interrumpen el traslado de productos. “Sí se podría presentar, en caso se caiga un puente o una carretera, y los alimentos no se puedan trasladar”, advirtió.

Frente a ese escenario, el Gobierno asegura haber dispuesto maquinaria en puntos considerados estratégicos. Vinelli informó que, junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se han trasladado 20 puentes al norte y cuatro al sur del país. Además, señaló que se están adquiriendo otros 50 puentes, cuya llegada está prevista para la siguiente semana, con el objetivo de recuperar rápidamente la transitabilidad ante posibles daños.

Piura ya puso a prueba la capacidad de respuesta

Las lluvias registradas esta semana en Piura también fueron mencionadas por el ministro como una experiencia de preparación frente a un escenario de mayor intensidad. Según informó, las precipitaciones generaron seis puntos de aniego en la ciudad, lo que obligó a activar motobombas y el Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE).

Uno de los puntos afectados fue Las Azucenas, donde inicialmente no se contaba con el equipo necesario para retirar el agua. Ante ello, el Ministerio de Vivienda envió un hidrojet que permitió evacuar el agua en aproximadamente una hora. “Esta situación nos ha servido de preparación para lo que vendrá, porque las lluvias fueron por horas, pero con las lluvias intensas del FEN serán por dos, tres o cuatro días”, explicó Vinelli.

Como parte de las medidas adoptadas en la zona, se dejó de manera permanente una trasvasadora y otra permanecerá disponible para movilizarse hacia otros puntos que enfrenten emergencias. El ministro aseguró que las autoridades están realizando una evaluación permanente de su capacidad de respuesta.

“En los últimos 40 años” no se construyeron drenajes suficientes

El episodio en Piura también expuso una brecha de infraestructura que el propio titular del Midagri reconoció. Vinelli señaló que las ciudades del norte necesitan sistemas de drenaje y afirmó que estos no se han construido durante las últimas cuatro décadas. “Las ciudades del norte del país necesitan drenajes, pero en los últimos 40 años no se han construido”, sostuvo.

Ante esta carencia, el Gobierno plantea medidas de respuesta y mitigación como la limpieza de canales, la descolmatación de ríos, la preparación de almacenes, el abastecimiento de alimentos, la instalación de hospitales de campaña y el traslado anticipado de maquinaria hacia puntos críticos.

Gobierno pide a ciudadanos preparar sus viviendas

Vinelli también pidió a las familias adoptar medidas preventivas en sus viviendas. Entre ellas, recomendó limpiar techos y canaletas, poner a buen recaudo artículos de valor y proteger a las mascotas.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no arrojar residuos a los ríos ni abrir las tapas de los desagües, debido a que estas acciones pueden dificultar la evacuación del agua.

El Gobierno sostiene que viene trabajando desde el 28 de julio para mitigar los efectos de las lluvias intensas en la costa y el déficit hídrico en las zonas andinas y amazónicas.